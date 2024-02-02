Cansu Dere, Pavyon Gündemi ve Dilber'i Eleştirenlerin Tümünü Susturacak Nitelikteki Cevabıyla Dumura Uğrattı

Biliyorsunuz ki Hazar Ergüçlü'nün başrolünde olduğu Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi gündemden hiç düşmüyor. Dilber'i beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Cansu Dere ise bu zamana kadar ki tüm Dilber yorumlarını susturacak açıklamalarda bulundu.

Detaylar...