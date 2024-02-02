Cansu Dere, Pavyon Gündemi ve Dilber'i Eleştirenlerin Tümünü Susturacak Nitelikteki Cevabıyla Dumura Uğrattı
Cansu Dere, Pavyon Gündemi ve Dilber'i Eleştirenlerin Tümünü Susturacak Nitelikteki Cevabıyla Dumura Uğrattı
Biliyorsunuz ki Hazar Ergüçlü'nün başrolünde olduğu Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi gündemden hiç düşmüyor. Dilber'i beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Cansu Dere ise bu zamana kadar ki tüm Dilber yorumlarını susturacak açıklamalarda bulundu.
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Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ni duymayan yok diye düşünüyoruz. En azından sadece fragmanıyla bile ortalığı yıkan "Dilber" dansına mutlaka denk gelmişsinizdir.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber'in dansı da kıyafeti de dizi daha yayınlanmadan akım haline geldi biliyorsunuz ki.
Bu dönemde ünlü isimlerden Dilber dansları da izledik, Yılmaz Erdoğan'ı övenleri de dinledik. Tabii İnci Taneleri'ni beğenen kadar eleştiren de oldu.
Hatta Dilber sahneleri için "pavyon güzellemesi yapılıyor" dendi, pavyon sahnelerinden sonra birçok tartışmanın ateşi fitillendi.
Artık İnci Taneleri hakkında "konuşmayan kalmadı" diyorduk ki Cansu Dere'den tüm eleştirileri susturacak nitelikte bir Dilber yorumu geldi.
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Ezel dizisinin Eyşan'ı olarak hafızalarımızda yer edinen Cansu Dere, verdiği bir röportajda Dilber dansı ve pavyonlarla ilgili eleştiri yapanlar için "Bir doktorun hayatını izliyoruz da pavyonda çalışan kadının hayatını niye izlemeyelim? Yapılan yorumlar daha zarif olmalı!" yorumunda bulundu.
Dere, "Bu konuşulanları oradaki kadınlar da duyuyor ya, biraz daha zarif olmalıyız. Pavyon bu sistemin bir parçası ve sebebi bu kadınlar değil. Bir doktorun hayatını izliyoruz, bir de pavyonda çalışan kadının hikayesine bakalım. Onun üzüntülerine, neden orada olduğuna, yaşadıklarına bakalım, hayat bu ya" açıklamalarıya herkesi dumur etti.
İşte Cansu Dere'nin açıklamalarının tamamı 👇🏻
Ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından "son noktayı koydu" yprumlarıya karşılandı. Gelin, Cansu Dere'nin açıklamalarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Cansu Deren'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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