Gülseren Budayıcıoğlu'na 7 Sezon Dizi Yazdırtacak Müge Anlı'daki Erva Konusu Karşısında Şoke Olacaksınız!
Gülseren Budayıcıoğlu'na 7 Sezon Dizi Yazdırtacak Müge Anlı'daki Erva Konusu Karşısında Şoke Olacaksınız!
Kızını 'Kardeşim' diye tanıtıp başka bir erkekle birliktelik yaşamaya başlayan Erva, bugün stüdyoya gelerek cevapsız kalan soruları yanıtladı. Kendisini Esin, annesini teyzesi, kocasını kuzeni olarak tanıtan ve tüm belgelere yalan diyen Esin'in akılalmaz hikayesi Müge Anlı'yı şoktan şoka soktu!
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Hatırlarsanız dün Müge Anlı'da işlenen akılalmaz konuyu sizlere anlatmıştık.
Bugün ise olayla ilgili birbirinden acayip gelişmeler yaşandı. Bunlardan birisi Müge Anlı'nın yayına Erva ve Hüseyin'in kızı Sare ile çıkması oldu.
Hüseyin'in dün yalnız başına çıktığı yayın bugün oldukça kalabalıktı. Kayıp olduğu iddia edilen Erva, Erva'nın yanında olduğu ortaya çıkan Necmettin, Erva'nın babası ve birkaç tanık...
Erva önce yayına çıkmak daha sonrasında ise Hüseyin'in yanına gitmek istemedi. Hüseyin'in "Aşkım gel lütfen" serzenişi ise yürek burktu.
İşte bu gördüğünüz, Hüseyin'in 45 gündür hasretini çektiği karısı, çocuğunun annesi Erva. Erva inatla "Ben kayıp değilim, Erva da değilim" diyor başka bir şey demiyor.
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Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan Sare için ise "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime" diyor.
Erva'nın yayındaki iddialarını şu şekil size listeleyelim isterseniz 👇
Baba Ayhan ve eş Hüseyin, Erva'nın acilen hastaneye götürülmesini ve hem psikolojik hem de bedenen muayene edilmesini istedi.
Erva kendinden o kadar emin bir şekilde "Ben Erva değilim" diyor ki insan bir noktada "Ya acaba mı?" diyor. Annesiyle olan fotoğrafı ekrana geldiğinde ise "Bu benim annem değil, teyzem" diyor.
Müge Anlı devletten alabileceği tüm belgeleri alıp Erva'ya gösteriyor ama Erva'nın cevabı her seferinde aynı oluyor: "Bunlar sahte, ben evli de değilim çocuk da doğurmadım"
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Size olayı tek görselde anlatmamız gerekse o görsel bu olurdu. Çünkü Erva ne zaman ağzını açsa Müge Anlı bu şekilde dinliyor.
Erva'nın "Benim adım Esin ama kimlikte sahtekarlık yapmışlar, adımı Erva yazmışlar. Ben Esin'im. Evli değilim, çocuğum yok" demesi üzerine Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü yayında yaşananları ihbar olarak kabul edip stüdyoya geldi.
Emniyet güçleri hem muayene olması için hem de gerçeklerin ortaya çıkması için Erva'yı stüdyodan aldılar. Parmak izi testine sokulacak Erva'nın gerçek kimliği ise bugün yarın belli olacak...
"Necmettin ne yapıyor?" diyorsanız ise o Erva'nın her sözüne inanıyor. Ayrıca hem polis ekiplerine hem de Müge Anlı'nın ekibine kök söktürdü! Müge Anlı ise "Bunun kabadayılığı kime? Yerim onu ben dışarıda! Allah Allah, gerizekalı mıdır nedir bu?" diyerek tepki gösterdi.
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Valla ne diyelim bilemedik...
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