Şok İddia! Survivor Seda Aktuğlu, Sahra'yı Kocasına İspiyonlamış
Şok İddia! Survivor Seda Aktuğlu, Sahra'yı Kocasına İspiyonlamış
Survivor All Star 2024 bir yarışmadan çok daha fazlası olmaya devam ederken, yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun yarışmacılardan Sahra'nın eşiyle konuşup aralarını bozduğu iddia edildi.
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Survivor All Star 2024'te olaylar öylesine kaotik ilerliyor ki bu sezon bir yarışmadan çok daha fazlasını vaat ediyor.
Ada yaşantısındaki kavgalar bitmek bilmezken, adanın dışında da kaos bir o kadar etkili. Özellikle Yunus Emre'nin eşinin söylemleri sık sık gündem olurken, elenen bir yarışmacı hakkındaki iddia herkesi şaşırttı.
O yarışmacı ise Seda Aktuğlu!
Survivor'dan ilk elenen isimlerden olan Seda Aktuğlu iddialara göre elendikten sonra şu an adada yarışmaya devam eden Sahra Işık'ın eşinin yanına giderek bazı söylemlerde bulunuyor.
Sahra'nın ailesiyle iletişimi olduğunu belirten bir X kullanıcısı, Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris'e giderek "Adada arkandan servetine çökmek istediğini söyledi." gibi şeyler söylemiş.
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Aynı kullanıcı şu an eleme potasında olan Sahra'nın bilerek eleneceğini belirtirken, söz konusu olaydan Acun Ilıcalı'nın da haberi olduğunu ekledi.
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