Survivor Yunus Emre'nin Eşinin Aleyna Nefretinin Nedeni Ortaya Çıktı

Survivor All Star'da Yunus Emre'ye olan yakın tavırlarıyla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, Yunus Emre'nin eşi tarafından sosyal medyada tehdit edilmişti. Beria Gözen ile iletişime geçen @tvgundemi1 hesabı, söz konusu gerginliğin uzun süredir devam ettiğini açıkladı.

KAYNAK: TV Gündemi