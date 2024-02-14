Survivor Yunus Emre'nin Eşinin Aleyna Nefretinin Nedeni Ortaya Çıktı
Survivor Yunus Emre'nin Eşinin Aleyna Nefretinin Nedeni Ortaya Çıktı
Kaynak: https://twitter.com/tvgundemi1/status...
Survivor All Star'da Yunus Emre'ye olan yakın tavırlarıyla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, Yunus Emre'nin eşi tarafından sosyal medyada tehdit edilmişti. Beria Gözen ile iletişime geçen @tvgundemi1 hesabı, söz konusu gerginliğin uzun süredir devam ettiğini açıkladı.
KAYNAK: TV Gündemi
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Survivor All Star'ın hiç şüphesiz en olaylı yarışmacılarından biri Yunus Emre.
Diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündem olan Yunus Emre, Acun Ilıcalı'dan en fazla ihtar alan yarışmacı olurken, bu tartışmalarda onu sakinleştiren isim genelde Aleyna oluyor.
Aleyna'nın ada yaşantısında Yunus Emre'ye yakın olması ve son bölümde sarılıp öpmesi akıllara "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirirken, Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, Aleyna'yı sosyal medya hesabından tehdit etmişti.
Beria Gözen'in tehditvari paylaşımının ardından kendisiyle iletişime geçen @tvgundemi1 hesabı, Aleyna ve Yunus Emre olayının bilinmeyenlerini açıkladı.
Beria Gözen, Aleyna ve Yunus Emre yakıştırmalarından rahatsız olduğunu belirtirken, daha önce bir konserde denk geldiklerini ve yine Yunus Emre'ye yakın davrandığını anlatmış.
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İşte o paylaşım:
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