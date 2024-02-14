Süper Dadı'da Kardeşini Tokatlayan Buğra Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Bir döneme damga vuran Süper Dadı programının en unutulmaz karakterlerinden Buğra'yı muhakkak hatırlarsınız. Kardeşini tokatlayan ve günde en az 3 çocuk döven Buğra'nın öfke problemi ailesini Süper Dadı'ya başvurmaya teşvik etmişti. Buğra yıllar sonra tekrardan ortaya çıktı ve program detaylarını anlattı.

KAYNAK: meh / YouTube