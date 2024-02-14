Süper Dadı'da Kardeşini Tokatlayan Buğra Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Süper Dadı'da Kardeşini Tokatlayan Buğra Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QLwDv...
Bir döneme damga vuran Süper Dadı programının en unutulmaz karakterlerinden Buğra'yı muhakkak hatırlarsınız. Kardeşini tokatlayan ve günde en az 3 çocuk döven Buğra'nın öfke problemi ailesini Süper Dadı'ya başvurmaya teşvik etmişti. Buğra yıllar sonra tekrardan ortaya çıktı ve program detaylarını anlattı.
KAYNAK: meh / YouTube
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2012-2016 yılları arasında ekranlara gelen Süper Dadı, çocuklarının olumsuz davranışlarıyla baş etmeye çalışan aileleri konu alan bir program olarak yayınlanmıştı.
Gözde Erdoğan'ın sunduğu programda en unutamadığımız şey çocukların ceza olarak paspas üzerinde oturtulması olurken, programda "sorunlu" olarak gördüğümüz çocuklardan biri de Buğra'ydı.
Kardeşini tokatlayan ve günde en az 3 çocuk döven Buğra'nın ciddi bir öfke problemi olurken, ailesi çareyi Süper Dadı'ya başvurmakta bulmuştu.
Mola paspasına gitmemek için gösterdiği direnişle hepimizi hayrete düşüren Buğra'nın davranışları programdan sonra düzeldi mi bilemezken, Buğra yıllar sonra "meh" YouTube kanalına konuk oldu ve program hakkındaki soruları yanıtladı.
"Süper Dadı kurgu muydu?" sorusuna "Hayır, değildi" yanıtı veren Buğra, programın gidişatını şu sözlerle anlattı.
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"Geldiklerinde adamlar sanki bir yokmuşuz gibi davranın dediler. Elimize bir kağıt vermediler. Çekilenlerde çok kesilen sahne yok ama kameramana saldırdığım sahneyi kesmişlerdi."
"Program için para ödemedik ama bir miktar para aldığımızı hatırlıyorum. Çekimlerden sonra bizi götürüp yemek yediriyorlardı."
Programdaki "mola paspası" cezası hakkında görüşü merak edilen Buğra, "Verilecek en tuhaf ceza. Bir insan beklemekten sıkılır mı? Bir insanı bekletip sınıyorsan, hayat zaten beklemekle geçiyor. Ya da yemek yiyince etiket verdiler. Bu bildiği köpeklere ödül maması vermek gibi."
Şiddete meyilli olması konusuna da değinen Buğra, "Çocukken şiddete meyilliydim. Hala öyle miyim? Tabii ki hayır. Çocukluğumda psikotik ilaç kullandım ama şu an çok ihtiyaç duymuyorum."
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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