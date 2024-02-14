Yeni Sezon Dizilerinde İzlerken Davul Gibi Gerildiğimiz, Gelinlerine Adeta Kök Söktüren Kayınvalideler
Yeni Sezon Dizilerinde İzlerken Davul Gibi Gerildiğimiz, Gelinlerine Adeta Kök Söktüren Kayınvalideler
Yeni sezon yine kayınvalide terörünün yoğun olarak görüldüğü bir dönem oluyor TV ekranlarında. Çünkü o kadar güçlü ve o kadar dişli kayınvalideler var ki dizilerde, gelinlerine hayatı zindan ediyorlar! Bakalım hangi dizilerde kayınvalide terörü işleniyormuş?
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Aysel-Şahane Hayatım
Nevra-Bahar
Pembe-Kızılcık Şerbeti
Hülya-Aile
Rahşan-Adım Farah
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Bonus: Fatma-Ömer
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