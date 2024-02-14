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Yeni Sezon Dizilerinde İzlerken Davul Gibi Gerildiğimiz, Gelinlerine Adeta Kök Söktüren Kayınvalideler

Yeni Sezon Dizilerinde İzlerken Davul Gibi Gerildiğimiz, Gelinlerine Adeta Kök Söktüren Kayınvalideler

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
14.02.2024 - 12:42

Yeni sezon yine kayınvalide terörünün yoğun olarak görüldüğü bir dönem oluyor TV ekranlarında. Çünkü o kadar güçlü ve o kadar dişli kayınvalideler var ki dizilerde, gelinlerine hayatı zindan ediyorlar! Bakalım hangi dizilerde kayınvalide terörü işleniyormuş?

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Aysel-Şahane Hayatım

Aysel-Şahane Hayatım

Yeni sezonun en sevilen dizilerinden biri olan Şahane Hayatım, ilgi çeken konusuyla izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Şebnem'e karşı o kadar fena ki davranışları izlerken çileden çıkmak mümkün değil!

Nevra-Bahar

Nevra-Bahar

TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan Bahar dizisinde Nevra'nın Bahar'a davranışları öylesine kaotik ki bir an önce intikam almak istiyor insan.

Pembe-Kızılcık Şerbeti

Pembe-Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti'nin Pink'i Doğa'ya az kök söktürmedi. Ama karma şimdi etkisini gösteriyor ve Pembe'ye Görkem gibi bir gelin geliyor. Bakalım neler olacak?

Hülya-Aile

Hülya-Aile

Bir kayınvalide ne kadar kötü olabilirse Devin için en başlarda o kadar kötü olan Hülya Soykan, sonunda yola gelmiş ve Devin ile güzel bir ilişki yakalamıştı. Ama bu ona yaptığı fenalıkları hiçbirimize unutturmadı!

Rahşan-Adım Farah

Rahşan-Adım Farah

Adım Farah dizisinde Farah'ın eşi Behram'ın annesi olan Rahşan, gelmiş geçmiş en kötü kayınvalidelerden biriydi.

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Bonus: Fatma-Ömer

Bonus: Fatma-Ömer

Hep gelinleri konuştuk, biraz da damatlara odaklanalım. Ömer dizisinde Gamze'nin annesi Fatma'nın Ömer'e yaptıklarını biliyorsunuz değil mi? Gerçi bir anne olarak da çok iyi sayılmaz ama Ömer'i asla benimsememesi ve iğneleyici sözleri bu listede yer almasını sağladı.

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