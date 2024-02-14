Survivor Tarihinin En Korkutan Olaylarından Biriydi: Düşüp Kafasını Çarpınca Hafızasını Kaybeden Yarışmacı
Survivor Tarihinin En Korkutan Olaylarından Biriydi: Düşüp Kafasını Çarpınca Hafızasını Kaybeden Yarışmacı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star 2024 tüm kaosu ve heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor: Bu sezon başka hangi ilginçliklere tanıklık edeceğimizi merakla bekliyoruz.
Gelin Survivor 2012 sezonuna geri gidelim: Survivor tarihinin hem yarışmacıları hem de izleyicileri korkutan o olayına bir bakalım.
Survivor 2012 sezonu yarışmacılarından Şansın, oyun esnasında kafasını iki kez zemine çarpmış ve kısa süreli bir hafıza kaybı yaşamıştı.
O anlarda hem Şansın'ın yaşadığı korku hem de yarışmacıların yaşadığı endişeyi ekranlardan hissetmiştik.
Yarışmayı kazandığını bile hatırlayamayan Şansın, "Kiminle oynadım? Niye hatırlamıyorum buraya geldiğimi..." diye de sormuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda