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Survivor Tarihinin En Korkutan Olaylarından Biriydi: Düşüp Kafasını Çarpınca Hafızasını Kaybeden Yarışmacı

Survivor Tarihinin En Korkutan Olaylarından Biriydi: Düşüp Kafasını Çarpınca Hafızasını Kaybeden Yarışmacı

survivor
Effy
Effy - Onedio Editörü
14.02.2024 - 22:43

Survivor All Star 2024 tüm heyecanı ve kaosuyla devam ederken, gelin geçmiş sezonlarda bir yolculuğa çıkalım. Survivor’ın 2012 sezonunda yarışan Şansın, oyun esnasında kafasını iki kez zemine çarpınca kısa süreli bir hafıza kaybı yaşayarak herkes eufak çaplı bir korku yaşatmıştı.

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Survivor All Star 2024 tüm kaosu ve heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor: Bu sezon başka hangi ilginçliklere tanıklık edeceğimizi merakla bekliyoruz.

Survivor All Star 2024 tüm kaosu ve heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor: Bu sezon başka hangi ilginçliklere tanıklık edeceğimizi merakla bekliyoruz.

Gelin Survivor 2012 sezonuna geri gidelim: Survivor tarihinin hem yarışmacıları hem de izleyicileri korkutan o olayına bir bakalım.

Gelin Survivor 2012 sezonuna geri gidelim: Survivor tarihinin hem yarışmacıları hem de izleyicileri korkutan o olayına bir bakalım.

Survivor 2012 sezonu yarışmacılarından Şansın, oyun esnasında kafasını iki kez zemine çarpmış ve kısa süreli bir hafıza kaybı yaşamıştı.

Survivor 2012 sezonu yarışmacılarından Şansın, oyun esnasında kafasını iki kez zemine çarpmış ve kısa süreli bir hafıza kaybı yaşamıştı.

O anlarda hem Şansın'ın yaşadığı korku hem de yarışmacıların yaşadığı endişeyi ekranlardan hissetmiştik.

O anlarda hem Şansın'ın yaşadığı korku hem de yarışmacıların yaşadığı endişeyi ekranlardan hissetmiştik.

Yarışmayı kazandığını bile hatırlayamayan Şansın, "Kiminle oynadım? Niye hatırlamıyorum buraya geldiğimi..." diye de sormuştu.

Yarışmayı kazandığını bile hatırlayamayan Şansın, "Kiminle oynadım? Niye hatırlamıyorum buraya geldiğimi..." diye de sormuştu.
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