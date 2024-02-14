Survivor Tarihinin En Korkutan Olaylarından Biriydi: Düşüp Kafasını Çarpınca Hafızasını Kaybeden Yarışmacı

Survivor All Star 2024 tüm heyecanı ve kaosuyla devam ederken, gelin geçmiş sezonlarda bir yolculuğa çıkalım. Survivor’ın 2012 sezonunda yarışan Şansın, oyun esnasında kafasını iki kez zemine çarpınca kısa süreli bir hafıza kaybı yaşayarak herkes eufak çaplı bir korku yaşatmıştı.

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