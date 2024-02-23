Son Haliyle Dile Düşmüştü: Yüzündeki Botoksun Eridiğini Açıklayan Rafet El Roman’dan Pişmanlık Paylaşımı
Son Haliyle Dile Düşmüştü: Yüzündeki Botoksun Eridiğini Açıklayan Rafet El Roman’dan Pişmanlık Paylaşımı
Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen isimlerden biri oldu.
Botoks yaptırdığına pişman olan ünlü şarkıcı, botokslarının eridiğini söyledi. 👇
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Romantik şarkılarıyla Türkçe slow pop dünyasına yön vermiş isimlerden biri olarak değerlendirilen Rafet El Roman 90'lardan bu yana müzik listelerinin başında yer alıyor.
Son dönemde müzik kariyeri dışında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rafet El Roman, yüzündeki değişikliklerle herkesi şaşkına çevirdi.
Estetik mağduru diyebileceğimiz Rafet El Roman, botoks yaptırdığını itiraf etmesinin ardından pişman olduğunu da ifade etmişti.
'Son pişmanlık neye yarar' dedirten Rafet El Roman Instagram hesabından yüzündeki botoksların eridiğini söylediği bir paylaşım yaptı.
"Her gün sıcak kompres yapmaktan çok sıkıldım" diyerek paylaştı.
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