Simge, Icardi'yi Yere Göğe Sığdıramadığı Sözleri Sonrası Önlemini Aldı: Wanda Nara Beni Kıskanmaz!
Simge, Icardi'yi Yere Göğe Sığdıramadığı Sözleri Sonrası Önlemini Aldı: Wanda Nara Beni Kıskanmaz!
Simge Sağın, Beşiktaşlı olmasında rağmen Galatasaray ile yakından ilişkili. 'Aşkın Olayım' şarkısının Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'ye atfediliği Simge, Icardi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge, Icardi'yi övmelere doyamadı.
Son olarak Wanda Nara'nın kendisini kıskanmayacağını da söyledi.
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Şarkıcı Simge Sağın, özellikle son zamanlarda kariyerinde yeni bir çıkış yaşadı.
Gelin görün ki Beşiktaşlı Simge Sağın, Galatasaray ile ilişkilendirilmesinin ardından siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından eleştirildi.
Simge ve Icardi, şampiyonluk kutlamalarında kol kola Aşkın Olayım şarkısını seslendirdi.
Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge Sağın konserine misafir şarkıcı olarak katılacağı Christopher Von Deylen ile buluştu.
Simge, Icardi için "Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, ‘Yakışıklım’ parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az." ifadelerini kullandı!
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Bu ifadelerin ardından Wanda Nara'yı hatırlayan Simge, "Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur” diyerek kendisini korumaya almayı da ihmal etmedi!
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