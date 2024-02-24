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Simge, Icardi'yi Yere Göğe Sığdıramadığı Sözleri Sonrası Önlemini Aldı: Wanda Nara Beni Kıskanmaz!

Simge, Icardi'yi Yere Göğe Sığdıramadığı Sözleri Sonrası Önlemini Aldı: Wanda Nara Beni Kıskanmaz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 09:17

Simge Sağın, Beşiktaşlı olmasında rağmen Galatasaray ile yakından ilişkili. 'Aşkın Olayım' şarkısının Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'ye atfediliği Simge, Icardi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge, Icardi'yi övmelere doyamadı. 

Son olarak Wanda Nara'nın kendisini kıskanmayacağını da söyledi.

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Şarkıcı Simge Sağın, özellikle son zamanlarda kariyerinde yeni bir çıkış yaşadı.

Şarkıcı Simge Sağın, özellikle son zamanlarda kariyerinde yeni bir çıkış yaşadı.

Bunun en büyük sebebinin ise Galatasaray, daha doğrusu Icardi olduğunu söylemek yanlış olmaz! Aşkın Olayım şarkısının yıllar sonra yeniden popüler olmasıyla birlikte, şarkının atfedildiği kişi Galatasaray'ın yıldızı Icardi oldu.

Gelin görün ki Beşiktaşlı Simge Sağın, Galatasaray ile ilişkilendirilmesinin ardından siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından eleştirildi.

Gelin görün ki Beşiktaşlı Simge Sağın, Galatasaray ile ilişkilendirilmesinin ardından siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından eleştirildi.

Bu eleştiriler ise gidişatı değiştirmedi!

Simge ve Icardi, şampiyonluk kutlamalarında kol kola Aşkın Olayım şarkısını seslendirdi.

Simge ve Icardi, şampiyonluk kutlamalarında kol kola Aşkın Olayım şarkısını seslendirdi.

Elbette bu süreçte birçok kişi Simge ve Icardi'yi yakıştırmaya başlamıştı! Ancak evli ve çocuk sahibi olan Icardi ile yakıştırılan Simge, bu ifadelere sert sözlerle karşı çıkmıştı.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge Sağın konserine misafir şarkıcı olarak katılacağı Christopher Von Deylen ile buluştu.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge Sağın konserine misafir şarkıcı olarak katılacağı Christopher Von Deylen ile buluştu.

Ünlü şarkıcı, elbette Icardi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Simge, Icardi için "Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, ‘Yakışıklım’ parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az." ifadelerini kullandı!

Simge, Icardi için "Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri, ‘Yakışıklım’ parçası ona söylenmeli zaten. Gerçi Icardi için ne söylense az." ifadelerini kullandı!
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Bu ifadelerin ardından Wanda Nara'yı hatırlayan Simge, "Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur” diyerek kendisini korumaya almayı da ihmal etmedi!

Bu ifadelerin ardından Wanda Nara'yı hatırlayan Simge, "Hem başarılı hem karakterli biri. Eşi Wanda Nara benden rahatsız olup kıskanmıyordur, aksine çok seviyordur” diyerek kendisini korumaya almayı da ihmal etmedi!

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