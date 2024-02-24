Simge, Icardi'yi Yere Göğe Sığdıramadığı Sözleri Sonrası Önlemini Aldı: Wanda Nara Beni Kıskanmaz!

Simge Sağın, Beşiktaşlı olmasında rağmen Galatasaray ile yakından ilişkili. 'Aşkın Olayım' şarkısının Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'ye atfediliği Simge, Icardi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge, Icardi'yi övmelere doyamadı.

Son olarak Wanda Nara'nın kendisini kıskanmayacağını da söyledi.