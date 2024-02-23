Hande Baladın'ı Hayran Bırakan Yapay Zekayla Tasarlanmış "Güçlü Kadın Karakterler" Paylaşımlarını Görmelisiniz
Hande Baladın'ı Hayran Bırakan Yapay Zekayla Tasarlanmış "Güçlü Kadın Karakterler" Paylaşımlarını Görmelisiniz
Instagram'da ve YouTube'da harika içerikler üreten Sultanlar Volley hesabı, bu kez Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın'ı yapay zeka destekli görselleri paylaşarak hepimizin beğenisini topladı. Hande Baladın'ın da çok sevdiği tasarımlara birlikte bakalım!
Kaynak: Sultanlar Volley / Instagram
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Filenin Sultanları için harika içerikler üreten Sultanlar Volley hesabı, bu hafta Hande Baladın fotoğrafları paylaşarak hepimizin beğenisini kazandı.
Yapay zeka ile tasarımlar üreten ve “Güçlü Kadın Karakterler” serisi yapan Sultanlar Volley Instagram sayfasının paylaşımlarını Hande Baladın da hikayesinden paylaştı.
"'Güçlü Kadın Karakterler' serimizin bugünkü ismi; ışık gibi hızlı, Amazon kadınları gibi savaşçı Hande Baladın." başlığıyla yaptıkları paylaşım beğenileri topladı.
"Işığıyla, enerjisiyle, bakışıyla, duruşuyla komple bir güç! En büyük destekçisi Tigers! Tigers her zaman seninle!" denilen fotoğraflara beğeni yağdı.
Hande Baladın'ın bazen uzayda, bazen Amazon'da olduğu fotoğraflara bakmaya doyamadık.
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"Hande'ye Kaplan ve Amazon teması, Ebrar'a kurt teması, Eda'ya dümene geçtiği kaptanlık teması çok yakışıyor." yorumları yapıldı.
Daha önce yapılan Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Gizem Örge için yapılan “Güçlü Kadın Karakterler” paylaşımları da oldukça sevilmişti.
Hande Baladın Instagram hesabından paylaşımları hikayesinde takipçilerine sundu.
Eczacıbaşı takımında formunu yükselten Hande Baladın'ın yapay zeka modellemeleri harika olmamış mı?
Paylaşımlar arasından en beğendiği ikisini hikayesinde yer veren Hande Baladın'ın aşağıdaki iki fotoğrafı beğenmiş.
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Hande Baladın paylaşımında, "Bana bu kostüm lazım" dedi. Böyle görsek çok güzel olmaz mı❤️
Siz en çok hangisini beğendiniz?
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