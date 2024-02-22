Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Bir Adım Daha Yaklaşırken Faruk Başkan Sahaya İndi
Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Bir Adım Daha Yaklaşırken Faruk Başkan Sahaya İndi
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında İtalya'nın güçlü takımı Savino Del Bene Volley Scandicci'yi 3-2'lik setlerle yenmeyi başardı. Bu heyecanlı ve çekişmeli maçın ardından, kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, sahaya inerek takımla birlikte sevinç yaşadı.
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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımını ağırladı.
Bu önemli maçta, temsilcimiz, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek turun ikinci ayağı için, deplasmanda oynanacak maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Simge Aköz maçın en değerli oyuncusu seçilirken kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı da oyuncuları saha içinde tebrik etti.
İşte o anlar ve taraftarların yorumları 👇
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