Brezilyalı Futbolcu Oliveira Filho'nun Sevgilisi Cinsel İlişki Sırasında Kalp Krizi Geçirdi!
Brezilyalı Futbolcu Oliveira Filho'nun Sevgilisi Cinsel İlişki Sırasında Kalp Krizi Geçirdi!
Brezilya ekibi Corinthians’ta forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun 19 yaşındaki kız arkadaşı, Filho ile girdiği cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.
Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.
Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
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Allah sonumuzu güzel yazsın hep namazdayken ölmek istemisimdir ✨❤️
Amin
Ekstra takviye aldıysa demekki ondan olabilir... Bu da bir ihtimal
Ne içtilerse artık...Biz bir tane bira alamıyoruz aq.
İçmeyiver sende