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Brezilyalı Futbolcu Oliveira Filho'nun Sevgilisi Cinsel İlişki Sırasında Kalp Krizi Geçirdi!

Brezilyalı Futbolcu Oliveira Filho'nun Sevgilisi Cinsel İlişki Sırasında Kalp Krizi Geçirdi!

cinsellik cinsel ilişki
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.02.2024 - 08:49

Brezilya ekibi Corinthians’ta forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun 19 yaşındaki kız arkadaşı, Filho ile girdiği cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.

Corinthians takımının U 20 formasını giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun, 19 yaşındaki kız arkadaşı Livia Gabriele da Silva Matos ile kendi evinde ilişkiye girdiği sırada fenalaştı.

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

Dimas, eve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın defalarca kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Livia, hayatını kaybetti.

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Çiftin, ilişki öncesi alkol ve uyuşturucu almadığı tespit edilirken polise ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
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Meryem Mensumova

Allah sonumuzu güzel yazsın hep namazdayken ölmek istemisimdir ✨❤️

JİGOLO

Ekstra takviye aldıysa demekki ondan olabilir... Bu da bir ihtimal

abdullah koksal

Ne içtilerse artık...Biz bir tane bira alamıyoruz aq.

Sena ÖZTÜRK

İçmeyiver sende