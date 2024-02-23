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Arda Güler Hakkında Yeni Karar: Real Madrid Direktörü Ancelotti Açıkladı!

Arda Güler Hakkında Yeni Karar: Real Madrid Direktörü Ancelotti Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 20:40

Real Madrid yıldızı Arda Güler, uzun bir süre sakatlıklarla mücadele etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, Arda Güler hakkında yeni bir karar alındı. Kararı, Real Madrid direktörü Carlo Ancelotti açıkladı.

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Real Madrid'e transfer olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Arda Güler, uzun bir süre sakatlıkla mücadele etti.

Real Madrid'e transfer olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Arda Güler, uzun bir süre sakatlıkla mücadele etti.

Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma giyme fırsatı elde edemedi. Birçok kez yedek kulübesinde kalan Güler'in ne zaman ilk 11'de yer alacağı merak konusu olmuştu.

Real Madrid'de ilk kez Kral Kupası'ndaki Arandina karşısına çıkan Arda Güler, taraftarların beğenisi toplamıştı.

Real Madrid'de ilk kez Kral Kupası'ndaki Arandina karşısına çıkan Arda Güler, taraftarların beğenisi toplamıştı.

Genç yıldızımız, attığı ara paslar, topa olan hakimiyet ve harika frikik vuruşlarıyla özellikle taraftarlar tarafından övgü yağmuruna tutulmuştu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Real Madrid direktörü Ancelotti'nin üst üste sakatlıklar yaşayan başarılı oyuncusu Arda Güler ile ilgili yeni bir planı var.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Real Madrid direktörü Ancelotti'nin üst üste sakatlıklar yaşayan başarılı oyuncusu Arda Güler ile ilgili yeni bir planı var.

Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, Ancelotti, Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları sonrası Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor.

Buna göre Arda Güler, Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın bir alternatifi olarak görülüyor.

Buna göre Arda Güler, Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın bir alternatifi olarak görülüyor.

Arda Güler, Real Madrid'de bugüne kadar 5 maçta forma giyerek 92 dakika oynadı.

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