Arda Güler Hakkında Yeni Karar: Real Madrid Direktörü Ancelotti Açıkladı!
Arda Güler Hakkında Yeni Karar: Real Madrid Direktörü Ancelotti Açıkladı!
Real Madrid yıldızı Arda Güler, uzun bir süre sakatlıklarla mücadele etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, Arda Güler hakkında yeni bir karar alındı. Kararı, Real Madrid direktörü Carlo Ancelotti açıkladı.
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Real Madrid'e transfer olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Arda Güler, uzun bir süre sakatlıkla mücadele etti.
Real Madrid'de ilk kez Kral Kupası'ndaki Arandina karşısına çıkan Arda Güler, taraftarların beğenisi toplamıştı.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, Real Madrid direktörü Ancelotti'nin üst üste sakatlıklar yaşayan başarılı oyuncusu Arda Güler ile ilgili yeni bir planı var.
Buna göre Arda Güler, Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın bir alternatifi olarak görülüyor.
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