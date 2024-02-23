Hilal Kocakara'nın Güzelliğinden Serdar Dursun'un Eşinin Çığlıklarına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar!
Hilal Kocakara'nın Güzelliğinden Serdar Dursun'un Eşinin Çığlıklarına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar!
Geçtiğimiz hafta spor dünyasının magazinsel tarafında neler olmuş kaçırdıysanız doğru yerdesiniz. Spor dünyasının renkli tarafında kaçırdığınız ve merak ettiğiniz her şey burada!
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Maçın ardından Dusan Tadic'in şortunu alan Fenerbahçeliler, sırasıyla şortla fotoğraf çektirdi. O eğlenceli anlar sosyal medyada herkesin yüzünü gülümsetti.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş ile bir araya geldi.
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın oynandığı zemin eleştirilere neden oldu. Bu duruma bir tepki de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den geldi.
Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde attığı romantik mesajla herkesi duygulandırdı. Serdar Dursun'un gol atmasıyla duygusal bir patlama yaşayan Yasemin Dursun'un çığlıkları sosyal medyada viral oldu.
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NBA'de forma giyen Sırp basketbolcu, taraftarları geçmişte götürdü.
Geçtiğimiz günlerde bir flört ve arkadaşlık uygulamasındaki profili ile gündeme gelen genç futbolcu Emirhan Delibaş için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ibricik eşi Wanda Nara, biz şubat ayında tir tir titrerken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yaptı! İç çamaşırlı pozu hem kar tatiliyle hem de fotoğraf serisinde ilgi alakayı sorgulattı...
Survivor All Star'da hem yarışmacılara hem izleyicilere büyük sürpriz olan Ronaldinho sonunda adaya ayak bastı. Yarışmacılarla ayak voleybolu oynayan Ronaldinho'ya haliyle sosyal medyadan beğeni yağdı.
Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giyen 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor.
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Futbol dünyasının en mistik fotoğraflarından birisine birlikte göz atalım. Beşiktaş'tan tanıdığımız kel stoper olarak hafızalarımıza kazınan Baki Mercimek'in 1995 yılına ait fotoğrafıyla karşınızdayız!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Giuseppe Meazza Stadyumu'nun tribünlerinde dünyaca ünlü rapçi Kanye West yer aldı. Eşi Bianca Censori ile birlikte Inter - Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izleyen Kanye West geceye damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Mauro Icardi'nin tribünlere dönerek yaptığı hareket sosyal medyaya yansıdı. Kendisine su atan taraftarlara dönen Mauro Icardi'nin cinsel organını tuttuğu anlar çok konuşuldu. Daha sonra ise görüntülerin montaj olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Tarık Biberovic, yeteneğiyle olduğu kadar yakışıklılığıyla da hayran kitlesini günden güne artırıyor. Tarık Biberovic'in paylaşımlarına birlikte bakalım!
2022 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve oynadığı maçlarda taraftarlardan tam not alan Luan Peres, yaşadığı büyük sakatlığın ardından bireysel antrenmanlara başladı. Luan Peres'in antrenman fotosundaki diz kapağı ayrıntısı ise taraftarları üzdü.
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Amerikalı profesyonel güreşçi John Cena, yeni filminin reklamını yapmak için akılalmaz bir tekniğe başvurarak OnlyFans hesabı açtı.
Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrencileri 120. dakikaya 2-0 geride girerken, 120+9'da buldukları golle maçı penaltılara götürdü. Tarihi penaltılara ev sahipliği yapan mücadeleyi yeşil-beyazlı ekip kazanırken, Fenerbahçe Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu'nun yaptığı paylaşım goygoycuların diline düştü.
Brezilya'da Sport Recife ile Fortaleza arasındaki kupa maçı sonrası konuk takımda futbolcuları taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Fortaleza'da 6 futbolcu yaralanırken görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden dünya yıldızı, yaşına rağmen fiziğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Portekizli, oğluyla beraber spor yaptığı anları paylaştı. Ronaldo'nun bazı hayranları, ayaklarına odaklandı.
Beşiktaş Ayos Voleybol Takımı forması giyen Hilal Kocakara, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Hilal Kocakara'nın paylaşımına ve gelen tepkilere birlikte bakalım!
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