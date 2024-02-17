Maç Sonu Tadic'in Şortunu Alıp Çıplak Bırakan Fenerbahçelilerin Elden Ele Dolaştırması Yüzünüzü Gülümsetecek
Maç Sonu Tadic'in Şortunu Alıp Çıplak Bırakan Fenerbahçelilerin Elden Ele Dolaştırması Yüzünüzü Gülümsetecek
Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı ikinci yarıda buldukları 3 golle kazanmayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Maçın ardından Dusan Tadic'in şortunu alan Fenerbahçeliler, sırasıyla şortla fotoğraf çektirdi. O eğlenceli anlar sosyal medyada herkesin yüzünü gülümsetti.
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Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Rize deplasmanında takıma karakter aşılayan Dusan Tadic, maç sonunda şortunu taraftarlara fırlatmış.
Ardından Dusan Tadic'in şortunu kapan kişilerden paylaşımlar sosyal medyaya düşmeye başladı.
Daha sonra Tadic'in şortu deplasman tribününde küçük bir yolculuğa çıktı.
Şortu kapan taraftarlar sırasıyla poz vererek yüzümüzü gülümsettiler.
Yaşanan olaya gelen tepkiler şöyleydi👇
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