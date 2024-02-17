Maç Sonu Tadic'in Şortunu Alıp Çıplak Bırakan Fenerbahçelilerin Elden Ele Dolaştırması Yüzünüzü Gülümsetecek

Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı ikinci yarıda buldukları 3 golle kazanmayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Maçın ardından Dusan Tadic'in şortunu alan Fenerbahçeliler, sırasıyla şortla fotoğraf çektirdi. O eğlenceli anlar sosyal medyada herkesin yüzünü gülümsetti.