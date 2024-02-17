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Maç Sonu Tadic'in Şortunu Alıp Çıplak Bırakan Fenerbahçelilerin Elden Ele Dolaştırması Yüzünüzü Gülümsetecek

Maç Sonu Tadic'in Şortunu Alıp Çıplak Bırakan Fenerbahçelilerin Elden Ele Dolaştırması Yüzünüzü Gülümsetecek

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 22:46

Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı ikinci yarıda buldukları 3 golle kazanmayı başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Maçın ardından Dusan Tadic'in şortunu alan Fenerbahçeliler, sırasıyla şortla fotoğraf çektirdi. O eğlenceli anlar sosyal medyada herkesin yüzünü gülümsetti.

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Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Rize deplasmanında takıma karakter aşılayan Dusan Tadic, maç sonunda şortunu taraftarlara fırlatmış.

Fenerbahçe'nin 3 puanla döndüğü Rize deplasmanında takıma karakter aşılayan Dusan Tadic, maç sonunda şortunu taraftarlara fırlatmış.

Ardından Dusan Tadic'in şortunu kapan kişilerden paylaşımlar sosyal medyaya düşmeye başladı.

Ardından Dusan Tadic'in şortunu kapan kişilerden paylaşımlar sosyal medyaya düşmeye başladı.

Daha sonra Tadic'in şortu deplasman tribününde küçük bir yolculuğa çıktı.

Daha sonra Tadic'in şortu deplasman tribününde küçük bir yolculuğa çıktı.

Şortu kapan taraftarlar sırasıyla poz vererek yüzümüzü gülümsettiler.

Şortu kapan taraftarlar sırasıyla poz vererek yüzümüzü gülümsettiler.

Yaşanan olaya gelen tepkiler şöyleydi👇

Yaşanan olaya gelen tepkiler şöyleydi👇
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