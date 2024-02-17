Serdar Dursun'un Eşi Yasemin'in Gol Sevincinde Attığı Çığlık ve Romantik Mesajı Size "Aşk Budur" Dedirtecek
Serdar Dursun'un Eşi Yasemin'in Gol Sevincinde Attığı Çığlık ve Romantik Mesajı Size "Aşk Budur" Dedirtecek
Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde attığı romantik mesajla herkesi duygulandırdı. Serdar Dursun'un gol atmasıyla duygusal bir patlama yaşayan Yasemin Dursun'un çığlıkları sosyal medyada viral oldu.
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Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan giren Serdar Dursun, bir süredir uzak kaldığı formasına golle dönmeyi başardı.
Eşinin beraberlik golünü attığı sırada çok mutlu olan ve duygusal patlama yaşayan Yasemin Dursun'un paylaşımı ise viral oldu.
Maç öncesi eşine "Bence sen Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksın" diyerek Serdar Dursun'u motive eden Yasemin Dursun, mesajlaşmalarını paylaştı.
Yasemin Dursun'un eşine attığı harika mesajlar çok beğenilirken, maç esnasında paylaştığı video ise yüzleri gülümsetti.
48. dakikada söylediklerinin gerçekleşmesiyle Serdar Dursun "siu" sevinci yaparak golü yapıştırdı.
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Yasemin Dursun ise gole çığlık çığlığa sevindi👇
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