Zehra Güneş'in Yeni Aşk İddialarından Arda Güler'in Kulağının Yalanmasına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar
Zehra Güneş'in Yeni Aşk İddialarından Arda Güler'in Kulağının Yalanmasına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar
Geçtiğimiz hafta spor dünyasının magazinsel tarafında neler olmuş kaçırdıysanız doğru yerdesiniz. Spor dünyasının renkli tarafında kaçırdığınız ve merak ettiğiniz her şey burada!
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Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın 90. Dakikasında takımına penaltı kazandırdı. Arda’nın kazandırdığı penaltı sonrasında takım arkadaşı Camavinga ile yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.
29 Aralık tarihinden Suudi Arabistan’da oynanması gereken ancak Suudi yetkililerin çıkardıkları sorunlar sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sahaya çıkmama kararlarıyla iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasının ‘maddi’ akıbeti belli oldu.
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas Türkiye'ye döner dönmez adından söz ettirmeye başladı. Fenerbahçe'ye gelip ayağının tozuyla paylaşımlara başlayan Melissa Vargas, Azer Bülbül şarkıysa takım arkadaşlarına kahkaha attırdı.
Voleybol denince akla gelen ilk isimler Filenin Sultanları, Filenin Sultanları denince de dikkat Zehra Güneş oluyor. Büyük bir kitlenin hayran olduğu Zehra Güneş, özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre milli voleybolcumuz yepyeni bir aşka yelken açmış...
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı final müsabakasının sonunda rakibi Beka Kandelaki'nin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü.
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Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını savunan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin videosunu alıntılayarak sesini yükseltti. Aktürkoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Fenerbahçe Opet'in başarılı voleybolcusu Arina Fedorovtseva'nın çocuklar gibi salıncakta sallandığı anlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 1.95 boyundaki Arina Fedorovtseva, Gizem Örge'nin kameralarına yakalandı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndan bazı isimler, başarılı takım arkadaşları Gizem Örge'nin iş birliği etkinliğinde bir araya geldi. Melissa Vargas ile Magdalena Stysiak, gecenin dikkat çeken isimleri oldu.
Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, 14 Şubat'ta sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş, basketbolcu İrem Savaş ile birlikteliğini paylaştığı hikayeyle duyurdu.
Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak gelen İskoç oyuncu Ryan Kent, TFF'ye bildirilen listede sarı-lacivertli takım kadrosunda yer almadı. Şok eden gelişmenin ardından Twitter'da Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında kriz yaşandığı iddia edildi. Ryan Kent'in Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic'e Instagram'dan yazdığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
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Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Karayolları forması giyen ve gelecekte Filenin Sultanları kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Dilay Özdemir, kendisi gibi sporcu olan Melih Tunca ile sevgililer gününü kutladı.
Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman milli takım forması giyen İlkay Gündoğan ile TV sunucusu ve manken olan Sara Arfaoui geçtiğimiz sene evlenmişti. Sara Arfaoui yalnızca İlkay Gündoğan'ın eşi olarak anılmak istemediğini söyledi.
Milli takımımızda bizlere büyük bir gurur yaşatan Ebrar Karakurt'un voleybol sevdası sorgulanamaz bile. Başarılı oyuncumuzun kariyeri ise çok erken yaşlarında başladı. Twitter'da (X) bir kullanıcı, Ebrar Karakurt'un henüz Balıkesir Belediye Takımı'nda oynarken kullandığı bir sosyal medya hesabını buldu.
Sparta Prag maçının yıldızı Mauro Icardi'nin mutsuz hali taraftarları endişelendirdi. Wanda Nara ile birlikte kayak yapan Icardi'nin kızı Francesca'nın paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlar akın etti.
Beşiktaş Ayos Voleybol Takımı forması giyen Hilal Kocakara, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı adeta salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Hilal Kocakara'nın paylaşımına ve gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un 17 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddia edildi.
Haftaya görüşmek üzere👋
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