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Icardi'nin Kızı Francesca'ya Galatasaraylı Taraftarların Attıkları Mesajlar Ağzınızı Açık Bırakacak

Icardi'nin Kızı Francesca'ya Galatasaraylı Taraftarların Attıkları Mesajlar Ağzınızı Açık Bırakacak

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:08

Sparta Prag maçının yıldızı Mauro Icardi'nin mutsuz hali taraftarları endişelendirdi. Wanda Nara ile birlikte kayak yapan Icardi'nin kızı Francesca'nın paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlar akın etti.

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Mauro Icardi, Sparta Prag karşısında 2 asist ve 1 gol atarak maçın yıldızı olmuştu. (Fotoğraf: Uğur Şenpire)

Mauro Icardi, Sparta Prag karşısında 2 asist ve 1 gol atarak maçın yıldızı olmuştu. (Fotoğraf: Uğur Şenpire)

Maç sırasında ve sonunda Mauro Icardi'nin mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı. Peş peşe editler yapıldı.

Mauro Icardi'nin kızı Francesca ise annesi Wanda Nara ile birlikte kışın tadını çıkarıyorlardı.

Mauro Icardi'nin kızı Francesca ise annesi Wanda Nara ile birlikte kışın tadını çıkarıyorlardı.

Francesca Icardi'nin paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlar doluştu.

Francesca Icardi'nin paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlar doluştu.

Icardi'nin kızı Francesca'nın paylaşımına yapılan yorumlar şöyleydi👇

Icardi'nin kızı Francesca'nın paylaşımına yapılan yorumlar şöyleydi👇
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