Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Onun İçin Hiç Sorun Yokmuş Gibi! Fenerbahçe'de Ryan Kent'in Antrenmanlardaki Dikkat Çekici Mutluluğu

Onun İçin Hiç Sorun Yokmuş Gibi! Fenerbahçe'de Ryan Kent'in Antrenmanlardaki Dikkat Çekici Mutluluğu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
16.02.2024 - 11:48

Sezon başından bu yana şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişmeli bir mücadele sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemindeki hamleler, ligin kaderini belirleyecek nitelikte oldu. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu İspanya'ya kiralarken Zajc takımda kaldı. İsmail Kartal'ın as takımda yer vermediği Kent de yabancı sınırından dolayı kadroya alınmadı. İngiliz oyuncunun antrenman fotoğrafları ise kafada soru işaretleri yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe adına yeni sezonun ilk transferi olan Ryan Kent, takıma katıldığından bu yana teknik heyet için yeterli bulunmadı.

Fenerbahçe adına yeni sezonun ilk transferi olan Ryan Kent, takıma katıldığından bu yana teknik heyet için yeterli bulunmadı.

İsmail Kartal'ın genellikle maçın son dakikalarında şans verdiği futbolcu, direkt olarak çok az sayıda maça 11'de başladı.

Gözden çıkarılan İngiliz oyuncunun transfer döneminde takımdan ayrılmasına taraftarlar kesin gözüyle bakıyordu.

Gözden çıkarılan İngiliz oyuncunun transfer döneminde takımdan ayrılmasına taraftarlar kesin gözüyle bakıyordu.

Fakat Kent, kendine gelen tekliflerini kabul etmedi. Dönemin son gününde İtalya Seri A ekibi Lazio, futbolcuyu ikna edemedi ve transfer gerçekleşmedi.

Kent ile yollar ayrılmadı. 27 yaşındaki kanat, ligdeki son Alayanspor maçında oyuna "kurtarıcı" olarak girse de TFF'ye bildiren oyuncu listesinde kendine yer bulamadı.

Kent ile yollar ayrılmadı. 27 yaşındaki kanat, ligdeki son Alayanspor maçında oyuna "kurtarıcı" olarak girse de TFF'ye bildiren oyuncu listesinde kendine yer bulamadı.

Kent yerine eklenen isim ise Joshua King oldu. İngiliz futbolcunun Avrupa'da ise forma giyebileceği ifade edildi.

Futbolcunun antrenmanlardaki neşeli hali de tabii ki taraftarların diline düştü. Kent'i haklı bulanlar da vardı yönetimi eleştirenler de 👇

Futbolcunun antrenmanlardaki neşeli hali de tabii ki taraftarların diline düştü. Kent'i haklı bulanlar da vardı yönetimi eleştirenler de 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?