Onun İçin Hiç Sorun Yokmuş Gibi! Fenerbahçe'de Ryan Kent'in Antrenmanlardaki Dikkat Çekici Mutluluğu

Sezon başından bu yana şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişmeli bir mücadele sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemindeki hamleler, ligin kaderini belirleyecek nitelikte oldu. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu İspanya'ya kiralarken Zajc takımda kaldı. İsmail Kartal'ın as takımda yer vermediği Kent de yabancı sınırından dolayı kadroya alınmadı. İngiliz oyuncunun antrenman fotoğrafları ise kafada soru işaretleri yarattı.