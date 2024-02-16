Onun İçin Hiç Sorun Yokmuş Gibi! Fenerbahçe'de Ryan Kent'in Antrenmanlardaki Dikkat Çekici Mutluluğu
Onun İçin Hiç Sorun Yokmuş Gibi! Fenerbahçe'de Ryan Kent'in Antrenmanlardaki Dikkat Çekici Mutluluğu
Sezon başından bu yana şampiyonluk yolunda Galatasaray ile çekişmeli bir mücadele sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemindeki hamleler, ligin kaderini belirleyecek nitelikte oldu. Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu İspanya'ya kiralarken Zajc takımda kaldı. İsmail Kartal'ın as takımda yer vermediği Kent de yabancı sınırından dolayı kadroya alınmadı. İngiliz oyuncunun antrenman fotoğrafları ise kafada soru işaretleri yarattı.
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Fenerbahçe adına yeni sezonun ilk transferi olan Ryan Kent, takıma katıldığından bu yana teknik heyet için yeterli bulunmadı.
Gözden çıkarılan İngiliz oyuncunun transfer döneminde takımdan ayrılmasına taraftarlar kesin gözüyle bakıyordu.
Kent ile yollar ayrılmadı. 27 yaşındaki kanat, ligdeki son Alayanspor maçında oyuna "kurtarıcı" olarak girse de TFF'ye bildiren oyuncu listesinde kendine yer bulamadı.
Futbolcunun antrenmanlardaki neşeli hali de tabii ki taraftarların diline düştü. Kent'i haklı bulanlar da vardı yönetimi eleştirenler de 👇
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