Icardi'nin Sparta Prag Maçında Muhteşem Oynamasına Rağmen Mutsuz Hali Taraftarları Endişelendirdi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşı karşıya geldi. Mauro Icardi'nin 2 asist ve 1 gol attığı karşılaşmadaki ruh hali ise Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Bir süredir gol atamayan Icardi'nin son dakika attığı golden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik etmemesi ve yüzünün asık olması gecenin konusuydu. Icardi maçın ardından sosyal medya hesabından hikaye e paylaşmadı. 'Icardi'nin mutsuz olmasının sebebi ne?' soruları sorulmaya başlandı.