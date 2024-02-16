Icardi'nin Sparta Prag Maçında Muhteşem Oynamasına Rağmen Mutsuz Hali Taraftarları Endişelendirdi
Icardi'nin Sparta Prag Maçında Muhteşem Oynamasına Rağmen Mutsuz Hali Taraftarları Endişelendirdi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşı karşıya geldi. Mauro Icardi'nin 2 asist ve 1 gol attığı karşılaşmadaki ruh hali ise Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Bir süredir gol atamayan Icardi'nin son dakika attığı golden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik etmemesi ve yüzünün asık olması gecenin konusuydu. Icardi maçın ardından sosyal medya hesabından hikaye e paylaşmadı. 'Icardi'nin mutsuz olmasının sebebi ne?' soruları sorulmaya başlandı.
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Furkan Bozoğlu'nun paylaşımında Icardi'nin son düdüğün ardından 3'lü çektirmeden önce soyunma odasına gitmesi ve kutlamalara katılmaması dikkatleri çekti.
Galatasaray taraftarları Mauro Icardi'nin neden mutsuz olduğunun sorusuna cevap aradı👇
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Eşi Wanda Nara ile bir problem mi vardı, yoksa Wanda'nın sağlık sorunları yüzünden mi böyleydi henüz bilmiyoruz👇
Ama mutsuz olduğunu düşünen taraftarların sayısı oldukça fazlaydı👇
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