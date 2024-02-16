Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek Olan Fernando Muslera Hakkında İlk Açıklama Okan Buruk'tan Geldi!

Buruk, Uruguaylı eldivenin Galatasaray için önemine değin açıklamasında 'Tabii Muslera Galatasaray için çok önemli. Uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında hep rol aldı. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile tabii ki devam etmek. Kulübün de isteği. ' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, 'Önemini her maç gösteriyor. Lig'te de bunu gösteriyor, Avrupa'da da bunu gösterdi. İsteğimiz onunla devam etmek.' ifadelerini kullandı.