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Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek Olan Fernando Muslera Hakkında İlk Açıklama Okan Buruk'tan Geldi!

Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek Olan Fernando Muslera Hakkında İlk Açıklama Okan Buruk'tan Geldi!

galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.02.2024 - 09:20

Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği habere ilişkin ilk resmi açıklama teknik direktör Okan Buruk'tan geldi. Buruk, Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1. Turu’nda Sparta Praha takımımı ile gerçekleştirdiği müsabakanın ardından basın açıklamasında bulundu. Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesine ilişkin sorulara yanıt veren teknik direktör, kulübün isteğini açıkladı.

İşte, detaylar...

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13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılı takım ile sözleşmesi bitiyor!

13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılı takım ile sözleşmesi bitiyor!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Son zamanlarda spor dünyasının yakından takip ettiği konuya ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı.

Uruguaylı eldiven hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi!

Uruguaylı eldiven hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi!

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1. Turu’nda Sparta Praha takımımını 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından teknik direktör Okan Buruk basın açıklamasında bulundu.

Buruk, muhabirilerin Muslera ile ilgili sorularına 'İsteğimiz onunla devam etmek.' diyerek yanıt verdi. Konuşmasında Sarı-Kırmızılı Kulübün de isteğinden söz etti.

İşte, teknik direktör Okan Buruk'un Muslera hakkında yaptığı o açıklama

İşte, teknik direktör Okan Buruk'un Muslera hakkında yaptığı o açıklama

Buruk, Uruguaylı eldivenin Galatasaray için önemine değin açıklamasında 'Tabii Muslera Galatasaray için çok önemli. Uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında hep rol aldı. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Muslera ile tabii ki devam etmek. Kulübün de isteği. ' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, 'Önemini her maç gösteriyor. Lig'te de bunu gösteriyor, Avrupa'da da bunu gösterdi. İsteğimiz onunla devam etmek.' ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, 492 maçta kalesini korudu! 37 yaşındaki yetenekli kaleci 176 maçta kalesini gole kapatırken bir de gol kaybetti!

Fernando Muslera, 492 maçta kalesini korudu! 37 yaşındaki yetenekli kaleci 176 maçta kalesini gole kapatırken bir de gol kaybetti!

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