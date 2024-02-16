Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek Olan Fernando Muslera Hakkında İlk Açıklama Okan Buruk'tan Geldi!
Sezon Sonunda Sözleşmesi Bitecek Olan Fernando Muslera Hakkında İlk Açıklama Okan Buruk'tan Geldi!
Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği habere ilişkin ilk resmi açıklama teknik direktör Okan Buruk'tan geldi. Buruk, Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Play-Off 1. Turu’nda Sparta Praha takımımı ile gerçekleştirdiği müsabakanın ardından basın açıklamasında bulundu. Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesine ilişkin sorulara yanıt veren teknik direktör, kulübün isteğini açıkladı.
İşte, detaylar...
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13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılı takım ile sözleşmesi bitiyor!
Uruguaylı eldiven hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi!
İşte, teknik direktör Okan Buruk'un Muslera hakkında yaptığı o açıklama
Fernando Muslera, 492 maçta kalesini korudu! 37 yaşındaki yetenekli kaleci 176 maçta kalesini gole kapatırken bir de gol kaybetti!
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