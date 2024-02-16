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UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Türkiye Kaçınıcı Sırada?

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Türkiye Kaçınıcı Sırada?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
16.02.2024 - 09:04

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Prag'ı konuk eden Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinin ardından UEFA ülke puanları da güncellendi. Türkiye, yerini korumayı başarırsa gelecekte Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılıma şansı elde edecek.

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Ülke puanı açısından oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı temsilcimiz, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ülke puanı açısından oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı temsilcimiz, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maç öncesinde 37 bin 100 puan toplayan Türkiye, Galatasaray'ın zaferi ile puanını 37 bin 600'e çıkardı ve 9. sırada yer aldı.

Rakip Prag'ın mağlubiyet sonrası Çekya ise 34 bin 550 puanla 11. basamakta kalırken 10. İskoçya'nın puanı 35 bin 850 oldu.

Rakip Prag'ın mağlubiyet sonrası Çekya ise 34 bin 550 puanla 11. basamakta kalırken 10. İskoçya'nın puanı 35 bin 850 oldu.

Türkiye'nin bir üst sırasında bulunan Belçika'nın puanı ise 46 bin 200. UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10'a girecek ülkeler, 2025-2026'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak.

UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA ülke puanı sıralaması
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