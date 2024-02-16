UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Türkiye Kaçınıcı Sırada?
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Türkiye Kaçınıcı Sırada?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Prag'ı konuk eden Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinin ardından UEFA ülke puanları da güncellendi. Türkiye, yerini korumayı başarırsa gelecekte Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılıma şansı elde edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülke puanı açısından oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı temsilcimiz, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Rakip Prag'ın mağlubiyet sonrası Çekya ise 34 bin 550 puanla 11. basamakta kalırken 10. İskoçya'nın puanı 35 bin 850 oldu.
UEFA ülke puanı sıralaması
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda