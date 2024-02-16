UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Türkiye Kaçınıcı Sırada?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Prag'ı konuk eden Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinin ardından UEFA ülke puanları da güncellendi. Türkiye, yerini korumayı başarırsa gelecekte Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılıma şansı elde edecek.