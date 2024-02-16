Batuhan Karadeniz'den Icardi'ye: "Oğlum Kayra'ya İmzalı Formanı Gönderdin ve Duasıyla Golü Attın"
Batuhan Karadeniz'den Icardi'ye: "Oğlum Kayra'ya İmzalı Formanı Gönderdin ve Duasıyla Golü Attın"
SkySpor YouTube kanalında yorumculuk yapan Batuhan Karadeniz, oğlu Kayra'nın dualarıyla Icardi'nin gol attığını söyledi. Icardi'nin oğlu Kayra'ya imzalı forma gönderdiğini söyleyen Batuhan Karadeniz'in anlattıkları sosyal medyada viral oldu.
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Batuhan Karadeniz, 10 kişi kalmış Galatasaray'ı 90+1'de 3-2 öne geçiren Mauro Icardi'nin golünü oğlu Kayra'nın dualarına bağladı.
Batuhan Karadeniz, "Icardi'nin küsmeye hakkı yok, bu ülkede herkes Icardi'yi seviyor. Icardi'ye 'Yeğenin Kayra'ya bir tane imzalı forma yolla, Prag'a yapıştıracaksın' dedim."
"Oğlum Kayra'ya kendi el yazısıyla forma yolladı. Kayra'nın duasıyla golünü attı."
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