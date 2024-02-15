Süper Lig Yayın İhalesinde Son Durum: Süper Lig Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Süper Lig Yayın İhalesinde Son Durum: Süper Lig Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Süper Lig'de yeni naklen yayın ihalesi süreci devam ederken, beIN Sports ve Saran Medya arasındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. Saran Medya patronu Sadettin Saran, yayın ihalesi için yaptıkları son teklifi açıkladı.
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Süper Lig maçlarının yayıncısı olan beIN Sports’un yayın hakkının bu sezon sonunda bitecek olmasında dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesini başlattı.
Şu ana kadar beIN Sports ve Saran Medya arasında devam eden kıyasıya mücadelede Saran grubunun çok teklifi açıklandı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Saran Medya grubu patronu Sadettin Saran, Süper Lig yayınları için yaptıkları teklifin 142 milyon euro olduğunu açıkladı.
Kulüpler Birliği'nin ihalenin 150 milyon Euro’nun altında bitmesini istemediği belirtilmişti.
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