Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig Yayın İhalesinde Son Durum: Süper Lig Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig Yayın İhalesinde Son Durum: Süper Lig Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.02.2024 - 01:03

Süper Lig'de yeni naklen yayın ihalesi süreci devam ederken, beIN Sports ve Saran Medya arasındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. Saran Medya patronu Sadettin Saran, yayın ihalesi için yaptıkları son teklifi açıkladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig maçlarının yayıncısı olan beIN Sports’un yayın hakkının bu sezon sonunda bitecek olmasında dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesini başlattı.

Süper Lig maçlarının yayıncısı olan beIN Sports’un yayın hakkının bu sezon sonunda bitecek olmasında dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesini başlattı.

Şu ana kadar beIN Sports ve Saran Medya arasında devam eden kıyasıya mücadelede Saran grubunun çok teklifi açıklandı.

Şu ana kadar beIN Sports ve Saran Medya arasında devam eden kıyasıya mücadelede Saran grubunun çok teklifi açıklandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Saran Medya grubu patronu Sadettin Saran, Süper Lig yayınları için yaptıkları teklifin 142 milyon euro olduğunu açıkladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Saran Medya grubu patronu Sadettin Saran, Süper Lig yayınları için yaptıkları teklifin 142 milyon euro olduğunu açıkladı.

Kulüpler Birliği'nin ihalenin 150 milyon Euro’nun altında bitmesini istemediği belirtilmişti.

Kulüpler Birliği'nin ihalenin 150 milyon Euro’nun altında bitmesini istemediği belirtilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın