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Şehit Polis Fethi Sekin'in Oğlu Galatasaray'a Transfer Oldu

Şehit Polis Fethi Sekin'in Oğlu Galatasaray'a Transfer Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 22:29

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2017 yılında İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu hayalini gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu hayalini gerçekleştirdi.

2006 doğumlu oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'a transfer oldu.

İzmir temsilcisi Altay'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun transferi TFF'ye bildirildi.

İzmir temsilcisi Altay'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun transferi TFF'ye bildirildi.

A Milli Takımın'ın U14 ve U16 seviyelerinde davet alan genç santrafor, sarı-kırmızılı formayı giyecek.

2021 yılında röportaj veren Burak Tolunay, şu ifadeleri kullanmıştı 👇

2021 yılında röportaj veren Burak Tolunay, şu ifadeleri kullanmıştı 👇

'İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi.'

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Bulent Dogan

Futbol deyince artık böyle şeyler duyalim. Umarim devamini da getirirsin güzel kardeşim

Tuğba Efe

Baban görüyordur emin ol! Çok güzel bir hayatın olsun inşallah 🙏🏻