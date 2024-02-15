Şehit Polis Fethi Sekin'in Oğlu Galatasaray'a Transfer Oldu
Şehit Polis Fethi Sekin'in Oğlu Galatasaray'a Transfer Oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2017 yılında İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
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Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu hayalini gerçekleştirdi.
İzmir temsilcisi Altay'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcunun transferi TFF'ye bildirildi.
2021 yılında röportaj veren Burak Tolunay, şu ifadeleri kullanmıştı 👇
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Futbol deyince artık böyle şeyler duyalim. Umarim devamini da getirirsin güzel kardeşim
Baban görüyordur emin ol! Çok güzel bir hayatın olsun inşallah 🙏🏻