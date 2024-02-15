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Galatasaray
Mauro Icardi Sahneye Çıktı! Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2'lik Skorla Mağlup Etti

Mauro Icardi Sahneye Çıktı! Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2'lik Skorla Mağlup Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 22:43

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı konuk eden temsilcimiz Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İlk 45 dakikadaki tek gol 19. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi.

Zorlu geçen ikinci yarıda kazanan Galatasaray oldu.

Zorlu geçen ikinci yarıda kazanan Galatasaray oldu.

Mertens ile 2-1 öne geçen temsilcimiz, Icardi'nin 90+1'deki golü ile galibiyete uzandı. Fernando Muslera da galibiyette kilit rol oynayan isimlerden biri oldu.

Rövanş 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

Rövanş 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

Kırmızı kart gören Victor Nelsson, karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray'ın paylaşımı 👇

Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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