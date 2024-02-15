Mauro Icardi Sahneye Çıktı! Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2'lik Skorla Mağlup Etti
Mauro Icardi Sahneye Çıktı! Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2'lik Skorla Mağlup Etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı konuk eden temsilcimiz Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
Zorlu geçen ikinci yarıda kazanan Galatasaray oldu.
Rövanş 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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