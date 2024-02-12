Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri İçin Kan Donduran Açıklamalar Yapan Cui Wei Hakkında Konuştu

Kerem Aktürkoğlu Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri İçin Kan Donduran Açıklamalar Yapan Cui Wei Hakkında Konuştu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 09:42

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını savunan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin videosunu alıntılayarak sesini yükseltti. Aktürkoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu saha içinde eleştirilse de saha dışındaki duruşuyla alkışları topladı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu saha içinde eleştirilse de saha dışındaki duruşuyla alkışları topladı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Doğu Türkistanlı Türklere zulüm eden Çin'e tokat gibi cevap.

Kerem Aktürkoğlu, "Beyinleri hastalıklı, tedavi ediyoruz" diyen Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını savunan Çin İstanbul Başkonsolosu'nun videosuna alıntıladı👇

"Hastalıklı olan onların beyinleri değil; hastalıklı olan, insanları ailelerinden zorla koparıp toplama kamplarına götüren soykırımcı zihniyet." diyen Aktürkoğlu'nun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

"Hastalıklı olan onların beyinleri değil; hastalıklı olan, insanları ailelerinden zorla koparıp toplama kamplarına götüren soykırımcı zihniyet." diyen Aktürkoğlu'nun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
twitter.com

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımına övgü dolu yorumlar geldi👇

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımına övgü dolu yorumlar geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
3
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?