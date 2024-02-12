Kerem Aktürkoğlu Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri İçin Kan Donduran Açıklamalar Yapan Cui Wei Hakkında Konuştu
Kerem Aktürkoğlu Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri İçin Kan Donduran Açıklamalar Yapan Cui Wei Hakkında Konuştu
Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını savunan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin videosunu alıntılayarak sesini yükseltti. Aktürkoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu saha içinde eleştirilse de saha dışındaki duruşuyla alkışları topladı.
Kerem Aktürkoğlu, "Beyinleri hastalıklı, tedavi ediyoruz" diyen Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını savunan Çin İstanbul Başkonsolosu'nun videosuna alıntıladı👇
"Hastalıklı olan onların beyinleri değil; hastalıklı olan, insanları ailelerinden zorla koparıp toplama kamplarına götüren soykırımcı zihniyet." diyen Aktürkoğlu'nun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımına övgü dolu yorumlar geldi👇
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