Fenerbahçe-Galatasaray Arasında Sosyal Medyada Sert Atışma! 'Himmetlerle Ayağa Kaldırılan Kulüp...'

Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe'nin ikinci yarının başlarında gelen penaltıyla 1-1 beraberliği yakalaması tartışmalara neden olmuştu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında pozisyon ile ilgili şunları söylemişti:

'Tadic'in kırmızı kart beklenen pozisyonunda oyuncumuzun bileğinin üzerinde bir darbe var. 4. hakem bilerek olmadığını söyledi. Ben penaltı pozisyonunu izlemedim ama kulübem 'Penaltı değil' diyor. Hakem net penaltı verince kendi kulübeme kızıyorum 'Nasıl bakıyorsunuz' diye...'