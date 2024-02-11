Fenerbahçe-Galatasaray Arasında Sosyal Medyada Sert Atışma! 'Himmetlerle Ayağa Kaldırılan Kulüp...'
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Fenerbahçe'den sert yanıt geldi. Galatasaray'ın 'Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…' sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Fenerbahçe kulübünün sosyal medya hesabından 'Dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi…' denildi.
2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe- Alanyaspor karşılaşması sonrası Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ipleri gerdi.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…' başlığıyla paylaşılan yazıda 'Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!' ifadelerine yer verildi.
Paylaşımı alıntılayan Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından ise Galatasaray'a sert ifadelerle yüklenildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi…' Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, Fenebahçe şampiyon olacak" ifadeleri kullanıldı.
Ne olmuştu?
Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe'nin ikinci yarının başlarında gelen penaltıyla 1-1 beraberliği yakalaması tartışmalara neden olmuştu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında pozisyon ile ilgili şunları söylemişti:
'Tadic'in kırmızı kart beklenen pozisyonunda oyuncumuzun bileğinin üzerinde bir darbe var. 4. hakem bilerek olmadığını söyledi. Ben penaltı pozisyonunu izlemedim ama kulübem 'Penaltı değil' diyor. Hakem net penaltı verince kendi kulübeme kızıyorum 'Nasıl bakıyorsunuz' diye...'