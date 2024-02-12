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Melissa Vargas Azer Bülbül'lü Paylaşımına Zehra Güneş ve Hande Baladın Yorumsuz Kalmadı

Melissa Vargas Azer Bülbül'lü Paylaşımına Zehra Güneş ve Hande Baladın Yorumsuz Kalmadı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 09:14

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas Türkiye'ye döner dönmez adından söz ettirmeye başladı. Fenerbahçe'ye gelip ayağının tozuyla paylaşımlara başlayan Melissa Vargas, Azer Bülbül şarkıysa takım arkadaşlarına kahkaha attırdı.

Ayrıntılara birlikte bakalım!

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Melissa Vargas ayağının tozuyla derdo pozu paylaştı. Zaten beğenmeye hazır parmaklara bu kez bir sürpriz vardı.

Melissa Vargas ayağının tozuyla derdo pozu paylaştı. Zaten beğenmeye hazır parmaklara bu kez bir sürpriz vardı.

Zehra Güneş'e kafayı yedirten, Hande Baladın'ı kahkahaya boğan paylaşımdaki şarkı ise şuydu: Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen!

Zehra Güneş'e kafayı yedirten, Hande Baladın'ı kahkahaya boğan paylaşımdaki şarkı ise şuydu: Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen!

Kesin Ebrar Karakurt öğretmiştir😂

Kesin Ebrar Karakurt öğretmiştir😂

Zehra Güneş hemen hesap sordu👇

Zehra Güneş hemen hesap sordu👇

Hande Baladın kahkaha attı👇

Hande Baladın kahkaha attı👇
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Aslı Kalaç'ın yorumu👇

Aslı Kalaç'ın yorumu👇

Elif Şahin👇

Elif Şahin👇

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İlle de sen Vargas!👇

İlle de sen Vargas!👇
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