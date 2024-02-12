Melissa Vargas Azer Bülbül'lü Paylaşımına Zehra Güneş ve Hande Baladın Yorumsuz Kalmadı
Melissa Vargas Azer Bülbül'lü Paylaşımına Zehra Güneş ve Hande Baladın Yorumsuz Kalmadı
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas Türkiye'ye döner dönmez adından söz ettirmeye başladı. Fenerbahçe'ye gelip ayağının tozuyla paylaşımlara başlayan Melissa Vargas, Azer Bülbül şarkıysa takım arkadaşlarına kahkaha attırdı.
Ayrıntılara birlikte bakalım!
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Melissa Vargas ayağının tozuyla derdo pozu paylaştı. Zaten beğenmeye hazır parmaklara bu kez bir sürpriz vardı.
Zehra Güneş'e kafayı yedirten, Hande Baladın'ı kahkahaya boğan paylaşımdaki şarkı ise şuydu: Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen!
Kesin Ebrar Karakurt öğretmiştir😂
Zehra Güneş hemen hesap sordu👇
Hande Baladın kahkaha attı👇
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Aslı Kalaç'ın yorumu👇
Elif Şahin👇
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İlle de sen Vargas!👇
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