Camavinga, Arda Güler'in Real Madrid'e Kazandırdığı Penaltı Sonrasında Milli Futbolcunun Kulağını Öptü!

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın 90. Dakikasında takımına penaltı kazandırdı. Arda’nın kazandırdığı penaltı sonrasında takım arkadaşı Camavinga ile yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.