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Camavinga, Arda Güler'in Real Madrid'e Kazandırdığı Penaltı Sonrasında Milli Futbolcunun Kulağını Öptü!

Camavinga, Arda Güler'in Real Madrid'e Kazandırdığı Penaltı Sonrasında Milli Futbolcunun Kulağını Öptü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.02.2024 - 00:10

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın 90. Dakikasında takımına penaltı kazandırdı. Arda’nın kazandırdığı penaltı sonrasında takım arkadaşı Camavinga ile yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. 

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Real Madrid, Vinicius, Jude(2) ve Rodrygo’nun attığı gollerle Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup etti.

Real Madrid, Vinicius, Jude(2) ve Rodrygo’nun attığı gollerle Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna girme şansı bulan milli futbolcumuz Arda Güler, 90. Dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna girme şansı bulan milli futbolcumuz Arda Güler, 90. Dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Kazanılan penaltı sonrasında takım arkadaşını tebrik eden Camavinga, Arda’nın kulağını öpünce sosyal medyada gündem oldu.

Kazanılan penaltı sonrasında takım arkadaşını tebrik eden Camavinga, Arda’nın kulağını öpünce sosyal medyada gündem oldu.
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twitter.com
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twitter.com
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