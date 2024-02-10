Camavinga, Arda Güler'in Real Madrid'e Kazandırdığı Penaltı Sonrasında Milli Futbolcunun Kulağını Öptü!
Camavinga, Arda Güler'in Real Madrid'e Kazandırdığı Penaltı Sonrasında Milli Futbolcunun Kulağını Öptü!
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın 90. Dakikasında takımına penaltı kazandırdı. Arda’nın kazandırdığı penaltı sonrasında takım arkadaşı Camavinga ile yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.
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Real Madrid, Vinicius, Jude(2) ve Rodrygo’nun attığı gollerle Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna girme şansı bulan milli futbolcumuz Arda Güler, 90. Dakikada takımına penaltı kazandırdı.
Kazanılan penaltı sonrasında takım arkadaşını tebrik eden Camavinga, Arda’nın kulağını öpünce sosyal medyada gündem oldu.
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