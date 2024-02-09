Acun Ilıcalı'nın Rıdvan Dilmen'e Kalp Krizi Geçirten Futbol Tutkusu: "Fatih Terim, Okan Buruk da Oradaydı"

Rıdvan Dilmen, 343 Digital YouTube kanalında Serhat Ulueren'in konuğu oldu. İlk kez kalp krizi geçirdiği sırada Fatih Terim, Okan Buruk ve Acun Ilıcıla ile olduğu ifade eden Rıdvan Dilmen anlattıklarıyla güldürdü. Maç yaparken çok kötü olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ona 'Devam, devam' dediği anları anlattı.