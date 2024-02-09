Acun Ilıcalı'nın Rıdvan Dilmen'e Kalp Krizi Geçirten Futbol Tutkusu: "Fatih Terim, Okan Buruk da Oradaydı"
Acun Ilıcalı'nın Rıdvan Dilmen'e Kalp Krizi Geçirten Futbol Tutkusu: "Fatih Terim, Okan Buruk da Oradaydı"
Rıdvan Dilmen, 343 Digital YouTube kanalında Serhat Ulueren'in konuğu oldu. İlk kez kalp krizi geçirdiği sırada Fatih Terim, Okan Buruk ve Acun Ilıcıla ile olduğu ifade eden Rıdvan Dilmen anlattıklarıyla güldürdü. Maç yaparken çok kötü olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ona 'Devam, devam' dediği anları anlattı.
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Serhat Ulueren'in konuğu olan Rıdvan Dilmen, ilk kez kalp krizi geçirdiği sırada Acun Ilıcalı'nın tavrını anlatarak izleyenleri güldürdü.
Rıdvan Dilmen'in "Çok kötüyüm" dedikten sonra kenara geçip dinlendiği anlarda Acun Ilıcalı'nın "Devam, devam" dediği anları anlattı.
Rıdvan Dilmen hastaneye gittiğinde hiçbir şey hatırlamadığını ve başında Fatih Terim ve Acun Ilıcalı'nın olduğunu söyledi.
O anlarda Acun Ilıcalı'nın geçmiş olsun demediğini söyleyen Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Acun geldi 'geçmiş olsun' demedi. 'Ben işimi yarım bırakmam yarın yine oynuyoruz' dedi" cümleleriyle izleyenleri güldürdü.
Rıdvan Dilmen'in Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilginç anlar👇
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