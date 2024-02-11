Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'nın Sahaya Kızı Dominique ile Çıktığı Anlar Herkese "Maşallah" Dedirtti
Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'nın Sahaya Kızı Dominique ile Çıktığı Anlar Herkese "Maşallah" Dedirtti
Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini koruyan takım kaptanı Fernando Muslera, Başakşehir maçının seremonisine kızı Dominique ile çıktı. Uruguaylı file bekçİsinin dünyalar tatlısı kızını görenlerin gözlerinde adeta kalpler belirdi.
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri 25.dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Alınan bu sonuçla şampiyonluk yarışında hata yapmayan Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükselerek Fenerbahçe'nin önüne geçti.
Maçın ardından üç puanı saha içinde aileleri ile kutlayan Galatasaraylı futbolcular, hem tribünlerin hem de ekran başındakilerin ilgi odağı oldu.
Özellikle takım kaptanı Muslera'nın kızı Dominique, hem maç önünde hem de maç sonunda sevimli halleriyle tüm futbolseverlerin dikkatini çekti.
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