Görüş Bildir
Haberler
Video
Milli Bilardocu Semih Saygıner Sevgilisi Şenay Gürler ile İlişkisi Hakkında Söyledikleriyle Aşk Dersi Verdi

Milli Bilardocu Semih Saygıner Sevgilisi Şenay Gürler ile İlişkisi Hakkında Söyledikleriyle Aşk Dersi Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 23:09

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin gururu, bilardo dünyasının virtüözü Semih Saygıner ve ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Şenay Gürler'in birlikteliği, artık herkesin malumu. İkili, uzun süredir bir arada ve aralarındaki uyumla göz kamaştırıyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Semih Saygıner ve Şenay Gürler birlikte Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldular.

Semih Saygıner ve Şenay Gürler birlikte Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldular.

Saygıner'in ilişkileri hakkındaki hislerini ve mutluluğunu tüm açıklığıyla anlattığı anlar aşk ve sevgiye olan inancı tazeledi.

Saygıner'in ilişkileri hakkındaki hislerini ve mutluluğunu tüm açıklığıyla anlattığı anlar aşk ve sevgiye olan inancı tazeledi.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
15
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?