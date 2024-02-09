Milli Bilardocu Semih Saygıner Sevgilisi Şenay Gürler ile İlişkisi Hakkında Söyledikleriyle Aşk Dersi Verdi

Ailesi Zanzibar'a Taşındığı İçin Yerel Bir Okula Giden Rus Kız "Okulda Bir Günüm" Videosu Paylaştı

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, 'Türbeye Gidip Dua Etsem Çocuğum Olur mu?' Sorusunu Cevapladı

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