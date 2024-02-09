Milli Bilardocu Semih Saygıner Sevgilisi Şenay Gürler ile İlişkisi Hakkında Söyledikleriyle Aşk Dersi Verdi

Ülkemizin gururu, bilardo dünyasının virtüözü Semih Saygıner ve ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Şenay Gürler'in birlikteliği, artık herkesin malumu. İkili, uzun süredir bir arada ve aralarındaki uyumla göz kamaştırıyorlar.
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Semih Saygıner ve Şenay Gürler birlikte Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldular.
Saygıner'in ilişkileri hakkındaki hislerini ve mutluluğunu tüm açıklığıyla anlattığı anlar aşk ve sevgiye olan inancı tazeledi.
İşte o anlar;
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