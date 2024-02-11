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Ziyech ve Ndombele'nin Stadyumdan Ayrılış Anları Sarı-Kırmızılı Taraftarları İkiye Böldü

Ziyech ve Ndombele'nin Stadyumdan Ayrılış Anları Sarı-Kırmızılı Taraftarları İkiye Böldü

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.02.2024 - 13:14

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ve Fransız orta saha Ndombele'nin stadyumdan çıkış anları, bazı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Bazı taraftarlar ise bu durumu normal olarak karşıladı.

Kaynak: Ferhat Kızıltaş / Türkiye Gazetesi 

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Ligin 25. haftasında Galatasaray, kritik maçta Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçti. Üç puanı getiren golleri Barış Alper ve Mertens kaydetti.

Ligin 25. haftasında Galatasaray, kritik maçta Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçti. Üç puanı getiren golleri Barış Alper ve Mertens kaydetti.

Son zamanlarda kendisine yapılan eleştirilerle gündeme gelen Ndombele ise karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil oldu.

Son zamanlarda kendisine yapılan eleştirilerle gündeme gelen Ndombele ise karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bir süredir sakatlığı bulunan Ziyech de maçı tribünden takip etti. İkilinin maç çıkışındaki görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Bir süredir sakatlığı bulunan Ziyech de maçı tribünden takip etti. İkilinin maç çıkışındaki görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İşte o anlar ve gelen yorumlar 👇

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