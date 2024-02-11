Ziyech ve Ndombele'nin Stadyumdan Ayrılış Anları Sarı-Kırmızılı Taraftarları İkiye Böldü

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ve Fransız orta saha Ndombele'nin stadyumdan çıkış anları, bazı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Bazı taraftarlar ise bu durumu normal olarak karşıladı.

Kaynak: Ferhat Kızıltaş / Türkiye Gazetesi