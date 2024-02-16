Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un Sessiz Sedasız Boşandıkları İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un Sessiz Sedasız Boşandıkları İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un 17 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet
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Okan Buruk ile Nihan Akkuş çiftinin daha önceden de ayrılık kararı aldıkları iddia edilmişti.
Hürriyet'in haberine göre, 17 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddia edilen çiftin sessiz sedası ayrılması gündeme bomba gibi düştü.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk çiftinin Ali Yiği adında 15 yaşında bir oğulları var.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un uzun süredir bir arada görünmemeleri bu iddiaları güçlendirdi.
2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.
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