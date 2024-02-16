Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un Sessiz Sedasız Boşandıkları İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un 17 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet