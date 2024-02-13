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Rıza Kayaalp, Rakibinin Formasındaki Azerbaycan Bayrağını Öptü

Rıza Kayaalp, Rakibinin Formasındaki Azerbaycan Bayrağını Öptü

Ted Lasso
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13.02.2024 - 15:02

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı final müsabakasının sonunda rakibi Beka Kandelaki'nin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü.

Kaynak: TRT Spor Yıldız

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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alkışlanacak bir harekete imza attı.

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alkışlanacak bir harekete imza attı.

Yarı final müsabakasının sonunda rakibi Beka Kandelaki karşısında kazandı.

Yarı final müsabakasının sonunda rakibi Beka Kandelaki karşısında kazandı.

Mücadele sonrasında rakibinin göğsündeki Azerbaycan bayrağını öpen Rıza Kayaalp'in davranışı alkış topladı.

Mücadele sonrasında rakibinin göğsündeki Azerbaycan bayrağını öpen Rıza Kayaalp'in davranışı alkış topladı.

İşte o anlar👇

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