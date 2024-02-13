Suudi Arabistan’daki Süper Kupa Krizi: Bakan Hakan Fidan Kulüp Başkanlarını Aramış

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Atatürk posterlerine izin verilmemesi sebebiyle oynanmamıştı. Büyük tepki çeken olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, krizin yaşandığı anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i arayarak ‘Benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye sormuş.