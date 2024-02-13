Suudi Arabistan’daki Süper Kupa Krizi: Bakan Hakan Fidan Kulüp Başkanlarını Aramış
Suudi Arabistan’daki Süper Kupa Krizi: Bakan Hakan Fidan Kulüp Başkanlarını Aramış
Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Atatürk posterlerine izin verilmemesi sebebiyle oynanmamıştı. Büyük tepki çeken olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, krizin yaşandığı anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i arayarak ‘Benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye sormuş.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanaması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi yetkililerin Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı pankartlara izin vermemesi sonrasında oynanmamıştı.
Türkiye’de büyük tepki çeken olay sonrasında iki kulüp de sahaya çıkmayı reddederek ülkeye geri dönmüştü.
Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, Süper Kupa krizinde yaşanan yeni bir detayı bugün köşesine taşıdı.
“Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi.”
“Hakan Fidan hem Dursun Özbek’e hem Ali Koç’a telefonda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?” diye soruyor. Dört dörtlük bir soru.”
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