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Hızlı Olmaması Suç Sayılmalı: Ferrari'nin 2024 Aracı SF-24 Çok Beğenildi!

Hızlı Olmaması Suç Sayılmalı: Ferrari'nin 2024 Aracı SF-24 Çok Beğenildi!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:41

Ferrari'nin yeni aracı SF-24'ün örtüsü kaldırıldı. Ferrari'nin 2024 yılında kullanacağı Ferrari SF-24 şık tasarımı ve renkleriyle çok beğenildi.

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Ferrari, çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı; Carlos Sainz, yıl sonunda Lewis Hamilton'ın yerine ayrılmadan önce Ferrari sürücüsü olarak yarışacak son araba çok beğebildi.

Ferrari, çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı; Carlos Sainz, yıl sonunda Lewis Hamilton'ın yerine ayrılmadan önce Ferrari sürücüsü olarak yarışacak son araba çok beğebildi.

Ferrari ekibi, Fiorano pistindeki Shell garajında çekilen çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı.

Ferrari ekibi, Fiorano pistindeki Shell garajında çekilen çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı.

Harika renkleriyle bu sezon tarz olarak yine en beğenilen aracı yapacağı düşünülen Ferrari için sosyal medyada bol bol yorum yapıldı.

Harika renkleriyle bu sezon tarz olarak yine en beğenilen aracı yapacağı düşünülen Ferrari için sosyal medyada bol bol yorum yapıldı.

Ferrari SF-24 tanıtım videosu için👇

Araba çok şık gözüküyor...

Araba çok şık gözüküyor...
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2025 yılında Lewis Hamilton'ın devralacağı araç öncesi son Ferrari olan Ferrari SF-24 hakkında gelen yorumlar şöyleydi👇

2025 yılında Lewis Hamilton'ın devralacağı araç öncesi son Ferrari olan Ferrari SF-24 hakkında gelen yorumlar şöyleydi👇

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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

👇

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twitter.com
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Siz aracın tasarımını beğendiniz mi?

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