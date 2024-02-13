Hızlı Olmaması Suç Sayılmalı: Ferrari'nin 2024 Aracı SF-24 Çok Beğenildi!
Hızlı Olmaması Suç Sayılmalı: Ferrari'nin 2024 Aracı SF-24 Çok Beğenildi!
Ferrari'nin yeni aracı SF-24'ün örtüsü kaldırıldı. Ferrari'nin 2024 yılında kullanacağı Ferrari SF-24 şık tasarımı ve renkleriyle çok beğenildi.
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Ferrari, çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı; Carlos Sainz, yıl sonunda Lewis Hamilton'ın yerine ayrılmadan önce Ferrari sürücüsü olarak yarışacak son araba çok beğebildi.
Ferrari ekibi, Fiorano pistindeki Shell garajında çekilen çevrimiçi bir sunumda SF-24'ü tanıttı.
Harika renkleriyle bu sezon tarz olarak yine en beğenilen aracı yapacağı düşünülen Ferrari için sosyal medyada bol bol yorum yapıldı.
Ferrari SF-24 tanıtım videosu için👇
Araba çok şık gözüküyor...
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2025 yılında Lewis Hamilton'ın devralacağı araç öncesi son Ferrari olan Ferrari SF-24 hakkında gelen yorumlar şöyleydi👇
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Siz aracın tasarımını beğendiniz mi?
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