Rodri Kendisini Manchester City'nin En Kötü Giyineni Olarak Gösteren Grealish'e Verdiği Cevapla Alkış Topladı
Rodri Kendisini Manchester City'nin En Kötü Giyineni Olarak Gösteren Grealish'e Verdiği Cevapla Alkış Topladı
Premier Lig'in devi Manchester City'nin başarılı orta sahası Rodri, takım arkadaşı Grealish'in kendisini takımın en kötü giyineni olarak göstermesine yanıt verdi. İspanyol futbolcu, açıklamasıyla hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2019 yılının yaz transfer döneminde Atletico Madrid kariyerini noktalayarak İngiltere'ye adım atan Rodri, takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Performansıyla neredeyse her maçta öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu, birçok taraftarın sevdiği isimlerin başında gelmeye başladı.
Ancak, tüm bunlar bir yana City'nin başka yıldızı Jack Grealish, geçtiğimiz günlerde Rodri'nin tarzını eleştiren bir yorumda bulundu.
İspanyol futbolcu da Grealish'in bu düşüncesine şu sözlerle yanıt verdi 👇
Açıklama, büyük destek gördü 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda