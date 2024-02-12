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Rodri Kendisini Manchester City'nin En Kötü Giyineni Olarak Gösteren Grealish'e Verdiği Cevapla Alkış Topladı

Rodri Kendisini Manchester City'nin En Kötü Giyineni Olarak Gösteren Grealish'e Verdiği Cevapla Alkış Topladı

Manchester City
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
13.02.2024 - 00:21

Premier Lig'in devi Manchester City'nin başarılı orta sahası Rodri, takım arkadaşı Grealish'in kendisini takımın en kötü giyineni olarak göstermesine yanıt verdi. İspanyol futbolcu, açıklamasıyla hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı.

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2019 yılının yaz transfer döneminde Atletico Madrid kariyerini noktalayarak İngiltere'ye adım atan Rodri, takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu.

2019 yılının yaz transfer döneminde Atletico Madrid kariyerini noktalayarak İngiltere'ye adım atan Rodri, takımının vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Şu anda Pep Guardiola'nın oyununda kilit bir rol alan orta saha için Manchester City, o dönem 70 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Performansıyla neredeyse her maçta öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu, birçok taraftarın sevdiği isimlerin başında gelmeye başladı.

Performansıyla neredeyse her maçta öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu, birçok taraftarın sevdiği isimlerin başında gelmeye başladı.

Özellikle son dönemde attığı goller, hücumda da ne kadar etkili olabildiğini kanıtladı.

Ancak, tüm bunlar bir yana City'nin başka yıldızı Jack Grealish, geçtiğimiz günlerde Rodri'nin tarzını eleştiren bir yorumda bulundu.

Ancak, tüm bunlar bir yana City'nin başka yıldızı Jack Grealish, geçtiğimiz günlerde Rodri'nin tarzını eleştiren bir yorumda bulundu.

İngiliz futbolcu, Rodri'yi takımın en kötü giyineni olarak ifade etti.

İspanyol futbolcu da Grealish'in bu düşüncesine şu sözlerle yanıt verdi 👇

İspanyol futbolcu da Grealish'in bu düşüncesine şu sözlerle yanıt verdi 👇

'Anlamadıkları şey şu, antrenmana gelirken moda haftasındaymışız gibi giyinmeme gerek yok. Yemeğe ve törene gidiyorsak daha iyi giyinirim. Her gün Milano moda haftasındaymışız gibi giyinemem.'

Açıklama, büyük destek gördü 👇

Açıklama, büyük destek gördü 👇
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