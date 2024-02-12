Hakan Çalhanoğlu'nun Takım Arkadaşı Dumfries'in Partide Kendini Erik Dalı'na Bıraktığı Eğlenceli Anlar
Hakan Çalhanoğlu'nun Takım Arkadaşı Dumfries'in Partide Kendini Erik Dalı'na Bıraktığı Eğlenceli Anlar
İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı ve bu özel gün, takım arkadaşı Denzel Dumfries'in unutulmaz performansıyla sosyal medyanın diline düştü.
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Hakan Çalhanoğlu'nun partisi, Dumfries'in enerjik ve coşkulu dansıyla adeta renklendi.
Dumfries'in müziğin ritmine kapılarak sergilediği dans performansı, izleyenleri de eğlendirdi.
İşte o anlar 👇
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