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Hakan Çalhanoğlu'nun Takım Arkadaşı Dumfries'in Partide Kendini Erik Dalı'na Bıraktığı Eğlenceli Anlar

Hakan Çalhanoğlu'nun Takım Arkadaşı Dumfries'in Partide Kendini Erik Dalı'na Bıraktığı Eğlenceli Anlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.02.2024 - 18:54

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı ve bu özel gün, takım arkadaşı Denzel Dumfries'in unutulmaz performansıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Hakan Çalhanoğlu'nun partisi, Dumfries'in enerjik ve coşkulu dansıyla adeta renklendi.

Hakan Çalhanoğlu'nun partisi, Dumfries'in enerjik ve coşkulu dansıyla adeta renklendi.

Hollandalı futbolcu, son yılların sevilen parçası Erik Dalı'nda hem eğlencenin ritmini yükseltti, hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dumfries'in müziğin ritmine kapılarak sergilediği dans performansı, izleyenleri de eğlendirdi.

Dumfries'in müziğin ritmine kapılarak sergilediği dans performansı, izleyenleri de eğlendirdi.

Başarılı sağ bekin bu neşeli hali, takım arkadaşının doğum günü kutlamasını unutulmaz kıldı.

İşte o anlar 👇

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