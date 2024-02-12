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Kadın Hakemin İtmesiyle Yerde Taklalar Atan Tarsus İdmanyurdu Futbolcusu Sosyal Medyanın Diline Düştü

Kadın Hakemin İtmesiyle Yerde Taklalar Atan Tarsus İdmanyurdu Futbolcusu Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 14:42

Tarsus İdmanyurdu - Hopaspor maçında orta hakem Melis Özçiğdem’in sarı kart gösterdiği Cemal Kavalcı itirazı abarttı. Hakemin üstüne yürüyen Cemal Kavalcı, Melis Özçiğdem'in itmesi sonucunda kendini yere attı. Sayısız taklalar atarak yerlerde yuvarlanan futbolcuyu arkadaşları yerden kaldırmaya çalıştı.

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Tarsus İdmanyurdu - Hopaspor maçında Cemal Kavalcı itirazı abartarak hakem Melis Özçiğdem’in üzerine yürüdü.

Tarsus İdmanyurdu - Hopaspor maçında Cemal Kavalcı itirazı abartarak hakem Melis Özçiğdem’in üzerine yürüdü.

Hakemin kendisini uzaklaştırmak için ittiği anda kendisini yere atan futbolcu bir anda taklalar atmaya başladı.

Hakemin kendisini uzaklaştırmak için ittiği anda kendisini yere atan futbolcu bir anda taklalar atmaya başladı.

Sayısız kez yerde dönen futbolcuyu arkadaşları yerden kaldırmaya çalıştı.

Sayısız kez yerde dönen futbolcuyu arkadaşları yerden kaldırmaya çalıştı.

Futbolcunun yerde taklalar attığı anlar👇

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