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Endonezya'daki Futbol Maçında Sahaya Yıldırım Düştü Talihsiz Futbolcu Kurtarılamadı

Endonezya'daki Futbol Maçında Sahaya Yıldırım Düştü Talihsiz Futbolcu Kurtarılamadı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 10:58

Endonezya'nın Bandung kentinde bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcu yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Septian Raharaja'nın ölümüyle sonuçlanan bu korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

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Endonezya'nın Bandung kentinde bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcu yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Bandung kentinde bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcu yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Septian Raharaja'nın ölümüyle sonuçlanan bu korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Septian Raharaja'nın ölümüyle sonuçlanan bu korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Yıldırım çarpmasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu.

Yıldırım çarpmasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu.

Korkunç anlar👇 (Hassas içerik)

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