Endonezya'daki Futbol Maçında Sahaya Yıldırım Düştü Talihsiz Futbolcu Kurtarılamadı
Endonezya'daki Futbol Maçında Sahaya Yıldırım Düştü Talihsiz Futbolcu Kurtarılamadı
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Endonezya'nın Bandung kentinde bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcu yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Septian Raharaja'nın ölümüyle sonuçlanan bu korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
Yıldırım çarpmasının ardından 34 yaşındaki futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu.
Korkunç anlar👇 (Hassas içerik)
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