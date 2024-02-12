Rusya Ligi'ni Sallayan Ebrar Karakurt'a Kaliningrad Taraftarının Yaptığı Sürpriz Gününüzü Güzelleştirecek!

Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, seyircilerle kurduğu harika bağ ile hepimizi mutlu ediyor. Forma numaraları 30'a kadar olan Rusya Ligi’nde 29 numara giyen Ebrar Karakurt’a taraftarlarından harika bir sürpriz vardı.