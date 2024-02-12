Rusya Ligi'ni Sallayan Ebrar Karakurt'a Kaliningrad Taraftarının Yaptığı Sürpriz Gününüzü Güzelleştirecek!
Rusya Ligi'ni Sallayan Ebrar Karakurt'a Kaliningrad Taraftarının Yaptığı Sürpriz Gününüzü Güzelleştirecek!
Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, seyircilerle kurduğu harika bağ ile hepimizi mutlu ediyor. Forma numaraları 30'a kadar olan Rusya Ligi’nde 29 numara giyen Ebrar Karakurt’a taraftarlarından harika bir sürpriz vardı.
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Kaliningrad taraftarları Rus Ligi’nde 29 numara giymek durumunda kalan Kalan Ebrar Karakurt'a sürpriz yaptı.
Milli voleybolcumuz için 99 numaralı forma yaptırıp hediye ettiler!
O anlarda çok duygulanan ve mutlu olan Ebrar Karakurt sempatik tavırlarıyla bir kez daha yüzümüzü gülümsetmeyi başardı.
Rusya'da bizi başarılarıyla gururlandıran Ebrar Karakurt'un mutlu olduğu anlar
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