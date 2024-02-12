Fenerbahçe'nin Puan Kaybına Denk Gelen Torreira'nın Doğum Günü Galatasaraylı Futbolcuları Daha da Eğlendirdi
Fenerbahçe'nin Puan Kaybına Denk Gelen Torreira'nın Doğum Günü Galatasaraylı Futbolcuları Daha da Eğlendirdi
Sarı-kırmızılı formayı giydiği günden bu yana taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Lucas Torreria, doğum gününü takım arkadaşları ile birlikte kutladı. O anlar, sosyal medyada taraftarın diline düştü.
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu, 28. yaşına ayak bastı. Yorulmak nedir bilmeyen orta sahanın doğum günü partisine takım arkadaşları aileleriyle birlikte katıldı.
Partinin gerçekleştirdiği sırada lider Fenerbahçe de evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyordu. Maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlanınca Galatasaray, şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.
İşte o anlar ve gelen taraftar yorumları 👇
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