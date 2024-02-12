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Fenerbahçe'nin Puan Kaybına Denk Gelen Torreira'nın Doğum Günü Galatasaraylı Futbolcuları Daha da Eğlendirdi

Fenerbahçe'nin Puan Kaybına Denk Gelen Torreira'nın Doğum Günü Galatasaraylı Futbolcuları Daha da Eğlendirdi

galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.02.2024 - 16:42

Sarı-kırmızılı formayı giydiği günden bu yana taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Lucas Torreria, doğum gününü takım arkadaşları ile birlikte kutladı. O anlar, sosyal medyada taraftarın diline düştü.

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu, 28. yaşına ayak bastı. Yorulmak nedir bilmeyen orta sahanın doğum günü partisine takım arkadaşları aileleriyle birlikte katıldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu, 28. yaşına ayak bastı. Yorulmak nedir bilmeyen orta sahanın doğum günü partisine takım arkadaşları aileleriyle birlikte katıldı.

Torreira, yeni yaşını dansçılar eşliğinde kutladı.

Partinin gerçekleştirdiği sırada lider Fenerbahçe de evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyordu. Maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlanınca Galatasaray, şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

Partinin gerçekleştirdiği sırada lider Fenerbahçe de evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyordu. Maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlanınca Galatasaray, şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

24 hafta sonra ligin zirvesine çıkan Galatsaraylı futbolcular oldukça neşeliydi.

İşte o anlar ve gelen taraftar yorumları 👇

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