Suudi Arabistan'daki Olaylardan Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçının 'Maddi' Akıbeti Belli Oldu

29 Aralık tarihinden Suudi Arabistan’da oynanması gereken ancak Suudi yetkililerin çıkardıkları sorunlar sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sahaya çıkmama kararlarıyla iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasının ‘maddi’ akıbeti belli oldu.