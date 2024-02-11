Suudi Arabistan'daki Olaylardan Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçının 'Maddi' Akıbeti Belli Oldu
Suudi Arabistan'daki Olaylardan Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçının 'Maddi' Akıbeti Belli Oldu
29 Aralık tarihinden Suudi Arabistan’da oynanması gereken ancak Suudi yetkililerin çıkardıkları sorunlar sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sahaya çıkmama kararlarıyla iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasının ‘maddi’ akıbeti belli oldu.
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29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan ancak çıkan sorunlar nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah’ta yer alan habere göre; Süper Kupa için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek.
Para, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Suudi Arabistan’a geri verilecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.
Ancak kupanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor. Federasyon, maçın en geç mart ayından oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermedi.
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