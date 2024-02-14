Güzel Voleybolcu Dilay Özdemir Sevgililer Gününde Melih Tunca ile Birlikte Yaptığı Aşk Dolu Paylaşım
Güzel Voleybolcu Dilay Özdemir Sevgililer Gününde Melih Tunca ile Birlikte Yaptığı Aşk Dolu Paylaşım
Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Karayolları forması giyen ve gelecekte Filenin Sultanları kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Dilay Özdemir, kendisi gibi sporcu olan Melih Tunca ile sevgililer gününü kutladı.
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Filenin Sultanları'nın formasını giymek için gün sayan Dilay Özdemir, bu sezon başında Karayolları ile imza atmıştı.
Pasör pozisyonunda oynayan Dilay Özdemir, Eczacıbaşı tarafından geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'a kiralanmıştı.
Gelişimine devam eden ve Filenin Sultanları'na göz kırpan Dilay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla erkek arkadaşının sevgililer gününü kutladı.
Bu sezon harika performansıyla göz dolduran ve oyununu geliştiren Dilay Özdemir, voleybol otoriterinin beğenisini topluyor.
Kendisi gibi sporcu olan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı forması giyen Melih Tunca ile birlikte fotoğrafını paylaştı.
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Çiftin paylaşımı sosyal medyada da çok beğenildi.
1.97 metre boyundaki Melih Tunca, Anadolu Efes formasıyla bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Tatlı çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️
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