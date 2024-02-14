Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Güzel Voleybolcu Dilay Özdemir Sevgililer Gününde Melih Tunca ile Birlikte Yaptığı Aşk Dolu Paylaşım

Güzel Voleybolcu Dilay Özdemir Sevgililer Gününde Melih Tunca ile Birlikte Yaptığı Aşk Dolu Paylaşım

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 14:23

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Karayolları forması giyen ve gelecekte Filenin Sultanları kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Dilay Özdemir, kendisi gibi sporcu olan Melih Tunca ile sevgililer gününü kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Filenin Sultanları'nın formasını giymek için gün sayan Dilay Özdemir, bu sezon başında Karayolları ile imza atmıştı.

Filenin Sultanları'nın formasını giymek için gün sayan Dilay Özdemir, bu sezon başında Karayolları ile imza atmıştı.

Pasör pozisyonunda oynayan Dilay Özdemir, Eczacıbaşı tarafından geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Pasör pozisyonunda oynayan Dilay Özdemir, Eczacıbaşı tarafından geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Gelişimine devam eden ve Filenin Sultanları'na göz kırpan Dilay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla erkek arkadaşının sevgililer gününü kutladı.

Gelişimine devam eden ve Filenin Sultanları'na göz kırpan Dilay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla erkek arkadaşının sevgililer gününü kutladı.

Bu sezon harika performansıyla göz dolduran ve oyununu geliştiren Dilay Özdemir, voleybol otoriterinin beğenisini topluyor.

Bu sezon harika performansıyla göz dolduran ve oyununu geliştiren Dilay Özdemir, voleybol otoriterinin beğenisini topluyor.

Kendisi gibi sporcu olan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı forması giyen Melih Tunca ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Kendisi gibi sporcu olan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı forması giyen Melih Tunca ile birlikte fotoğrafını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çiftin paylaşımı sosyal medyada da çok beğenildi.

Çiftin paylaşımı sosyal medyada da çok beğenildi.

1.97 metre boyundaki Melih Tunca, Anadolu Efes formasıyla bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

1.97 metre boyundaki Melih Tunca, Anadolu Efes formasıyla bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Tatlı çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️

Tatlı çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?