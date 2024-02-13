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Milan'ın Yıldız Futbolcusu Rafael Leao Beğenisiyle Arda Güler'e Mesaj Yolladı

Milan'ın Yıldız Futbolcusu Rafael Leao Beğenisiyle Arda Güler'e Mesaj Yolladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 20:12

Milan'ın 24 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafael Leao, sosyal medya hesabından Arda Güler hakkında yapılan bir paylaşımı beğendi. 90 milyon Euro değeriyle dünyanın en değerli oyuncuları arasında yer alan Leao, Arda Güler'i Milan'da görmek isteyenler arasında.

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Milan'ın en değerli futbolcusu Rafael Leao Twitter hesabından yaptığı beğeniyle İtalyan taraftarları heyecanlandırdı.

Milan'ın en değerli futbolcusu Rafael Leao Twitter hesabından yaptığı beğeniyle İtalyan taraftarları heyecanlandırdı.

Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler hakkında sorulan bir soruyu beğendi.

Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler hakkında sorulan bir soruyu beğendi.

"Arda Güler Milan'a kiralandı, kim hayır der?" paylaşımını beğenen Leao, yıldız isim için yeşil ışık yaktı.

"Arda Güler Milan'a kiralandı, kim hayır der?" paylaşımını beğenen Leao, yıldız isim için yeşil ışık yaktı.

Rafael Leao'nun beğendiği paylaşım şöyleydi👇

Rafael Leao'nun beğendiği paylaşım şöyleydi👇

Leao'nun Arda Güler beğenisine gelen yorumlarda ise kafalar karışıktı👇

Leao'nun Arda Güler beğenisine gelen yorumlarda ise kafalar karışıktı👇
twitter.com
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👇
twitter.com

Sadece kiralama mantıklı ise. Ya 2 yıl uzunluğunda ya da satın alma ile birlikte👇

Sadece kiralama mantıklı ise. Ya 2 yıl uzunluğunda ya da satın alma ile birlikte👇
twitter.com

Kim hayır diyor? 🤣🤣🤣 Arda. O dünyanın en iyi kulübünde👇

Kim hayır diyor? 🤣🤣🤣 Arda. O dünyanın en iyi kulübünde👇
twitter.com

Sizce böyle bir kiralık hamlesi gerçekleşmeli mi?

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