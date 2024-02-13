Milan'ın Yıldız Futbolcusu Rafael Leao Beğenisiyle Arda Güler'e Mesaj Yolladı

Milan'ın 24 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafael Leao, sosyal medya hesabından Arda Güler hakkında yapılan bir paylaşımı beğendi. 90 milyon Euro değeriyle dünyanın en değerli oyuncuları arasında yer alan Leao, Arda Güler'i Milan'da görmek isteyenler arasında.