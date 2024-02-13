Milan'ın Yıldız Futbolcusu Rafael Leao Beğenisiyle Arda Güler'e Mesaj Yolladı
Milan'ın Yıldız Futbolcusu Rafael Leao Beğenisiyle Arda Güler'e Mesaj Yolladı
Milan'ın 24 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafael Leao, sosyal medya hesabından Arda Güler hakkında yapılan bir paylaşımı beğendi. 90 milyon Euro değeriyle dünyanın en değerli oyuncuları arasında yer alan Leao, Arda Güler'i Milan'da görmek isteyenler arasında.
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Milan'ın en değerli futbolcusu Rafael Leao Twitter hesabından yaptığı beğeniyle İtalyan taraftarları heyecanlandırdı.
Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler hakkında sorulan bir soruyu beğendi.
"Arda Güler Milan'a kiralandı, kim hayır der?" paylaşımını beğenen Leao, yıldız isim için yeşil ışık yaktı.
Rafael Leao'nun beğendiği paylaşım şöyleydi👇
Leao'nun Arda Güler beğenisine gelen yorumlarda ise kafalar karışıktı👇
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Sadece kiralama mantıklı ise. Ya 2 yıl uzunluğunda ya da satın alma ile birlikte👇
Kim hayır diyor? 🤣🤣🤣 Arda. O dünyanın en iyi kulübünde👇
Sizce böyle bir kiralık hamlesi gerçekleşmeli mi?
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