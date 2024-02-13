Emre Bol Canlı Yayında Tadic ile Ryan Kent Arasındaki Problemi Anlattıktan Sonra Arayan Ali Koç muydu?
Emre Bol Canlı Yayında Tadic ile Ryan Kent Arasındaki Problemi Anlattıktan Sonra Arayan Ali Koç muydu?
Sky Spor Youtube kanalında canlı yayında konuşan gazeteci Emre Bol, Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında bir problem olduğunu anlattı. Yaşananların canlı yayında anbean kaydedildiği anların ardından Emre Bol'a önemli bir telefon geldi. Emre Bol telefonu 'Canlı yayındayım başkanım' diyerek açtı. Sosyal medyada çok konuşulan anlarda arayan kişinin Ali Koç olduğu iddia edildi.
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YouTube'da yayın yapan Sky Spor kanalındaki "Son 45" programında konuşan Emre Bol, ""Takım içerisinde duyduğumuz bazı şeyler var. Bunlar da beni rahatsız ediyor. Muhtemelen Ali Bey (Koç) bunu biliyordur. Belki bir çare bulmaya çalışır. İsmail hoca zaten biliyor."
"Tadic ile Kent'in arasında ne gibi bir problem var, araştırın bulun. Ben burada söylemem ama bu ikilinin çok ciddi bir şekilde problem yaşadığını biliyorum. Kent'in Balkan grubuyla problem yaşadığını duyuyorum, bu da beni rahatsız ediyor." dedi.
Ardından canlı yayında Emre Bol'a telefon geldi. ""Başkanım şu anda yayındayım. Evet, evet ben söyledim. Tamam tamam. Tamamdır abi, kolay gelsin" dedi.
Yaşanan anlar canlı yayına böyle yansıdı👇
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