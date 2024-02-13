Emre Bol Canlı Yayında Tadic ile Ryan Kent Arasındaki Problemi Anlattıktan Sonra Arayan Ali Koç muydu?

Sky Spor Youtube kanalında canlı yayında konuşan gazeteci Emre Bol, Ryan Kent ile Dusan Tadic arasında bir problem olduğunu anlattı. Yaşananların canlı yayında anbean kaydedildiği anların ardından Emre Bol'a önemli bir telefon geldi. Emre Bol telefonu 'Canlı yayındayım başkanım' diyerek açtı. Sosyal medyada çok konuşulan anlarda arayan kişinin Ali Koç olduğu iddia edildi.