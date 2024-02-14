Ferdi Kadıoğlu Kız Arkadaşı Sera Vrij ile Sevgililer Gününü Romantik Paylaşımla Kutladı
Ferdi Kadıoğlu Kız Arkadaşı Sera Vrij ile Sevgililer Gününü Romantik Paylaşımla Kutladı
Ali Koç'un imza töreninde görüp kim olduğunu sorduğu ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenince futbolcusuna dönüp 'Aferin Ferdi' dediği güzeller güzeli Sera Vrij, sevgililer gününde aşkını bir kez daha ilan etti.
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Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile Sera Vrij uzun süredir birlikteler.
Birbirlerine çok yakışan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşım yaparak aşklarını bir kez daha tüm dünyaya duyurdu.
Güzellik uzmanı olan Sera Vrij sık sık ferdi'yi izlemek için İstanbul'a geliyor.
Aynı zamanda bir kozmetik firmasının sahibi de olan Sera, Amsterdam'da yaşıyor.
Sera Vrij sosyal medya hesabından Ferdi Kadıoğlu ile birlikte olduğu anları paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutladı.
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Ferdi Kadıoğlu da yaptığı paylaşımla çok sevdiği Sera'ya olan aşkını bir kez daha tüm dünyaya duyurdu.
Çiftimize mutluluklar diliyoruz❤️
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