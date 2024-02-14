Ferdi Kadıoğlu Kız Arkadaşı Sera Vrij ile Sevgililer Gününü Romantik Paylaşımla Kutladı

Ali Koç'un imza töreninde görüp kim olduğunu sorduğu ve Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olduğunu öğrenince futbolcusuna dönüp 'Aferin Ferdi' dediği güzeller güzeli Sera Vrij, sevgililer gününde aşkını bir kez daha ilan etti.