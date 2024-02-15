Fenerbahçeliler Etkinlikte Bir Araya Geldi: Melissa Vargas ile Stysiak'ın Mükemmel Uyumu Geceyi Renklendirdi
Fenerbahçeliler Etkinlikte Bir Araya Geldi: Melissa Vargas ile Stysiak'ın Mükemmel Uyumu Geceyi Renklendirdi
Kaynak: https://twitter.com/seydasenurek
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndan bazı isimler, başarılı takım arkadaşları Gizem Örge'nin iş birliği etkinliğinde bir araya geldi. Melissa Vargas ile Magdalena Stysiak, gecenin dikkat çeken isimleri oldu.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'ın sezonun geri kalanında sarı-lacivertli formayı giyeceğinin müjdesini vermişti.
24 yaşındaki voleybolcu, 7 Şubat'ta takımla ilk antrenmanına çıktı.
Geçtiğimiz gün de Gizem Örge'nin iş birliğindeki partiye katılan Vargas'ın Magdalena Stysiak ile eğlenceli halleri davete dair en çok konuşulanlardan biri oldu.
TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'ün etkinlikten paylaştığı görüntüler 👇
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