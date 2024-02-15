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Fenerbahçeliler Etkinlikte Bir Araya Geldi: Melissa Vargas ile Stysiak'ın Mükemmel Uyumu Geceyi Renklendirdi

Fenerbahçeliler Etkinlikte Bir Araya Geldi: Melissa Vargas ile Stysiak'ın Mükemmel Uyumu Geceyi Renklendirdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.02.2024 - 19:24

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndan bazı isimler, başarılı takım arkadaşları Gizem Örge'nin iş birliği etkinliğinde bir araya geldi. Melissa Vargas ile Magdalena Stysiak, gecenin dikkat çeken isimleri oldu.

Kaynak: https://twitter.com/seydasenurek
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'ın sezonun geri kalanında sarı-lacivertli formayı giyeceğinin müjdesini vermişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'ın sezonun geri kalanında sarı-lacivertli formayı giyeceğinin müjdesini vermişti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü' ifadelerine yer verilmişti.

24 yaşındaki voleybolcu, 7 Şubat'ta takımla ilk antrenmanına çıktı.

24 yaşındaki voleybolcu, 7 Şubat'ta takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar için oldukça uzun süren hasret sonunda noktalandı.

Geçtiğimiz gün de Gizem Örge'nin iş birliğindeki partiye katılan Vargas'ın Magdalena Stysiak ile eğlenceli halleri davete dair en çok konuşulanlardan biri oldu.

Geçtiğimiz gün de Gizem Örge'nin iş birliğindeki partiye katılan Vargas'ın Magdalena Stysiak ile eğlenceli halleri davete dair en çok konuşulanlardan biri oldu.

Spor ve cemiyet hayatından birçok davetlinin katıldığı etkinlikte Meryem Boz, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Arina Fedorovtseva gibi isimlerde yer aldı.

TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'ün etkinlikten paylaştığı görüntüler 👇

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