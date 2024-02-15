Fenerbahçeliler Etkinlikte Bir Araya Geldi: Melissa Vargas ile Stysiak'ın Mükemmel Uyumu Geceyi Renklendirdi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü' ifadelerine yer verilmişti.